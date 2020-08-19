Международные организации препятствуют расширению влияния Турции на территории Ближнего Востока и Северной Африки при помощи ЧВК SADAT, несмотря на усилия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турецкая ЧВК SADAT занимается вербовкой и обучением боевиков в Сирии, которые позже отправляются на территорию Ливии. Однако в ООН потребовали разъяснения деятельности организации в Северной Африке. Также это вызвало недовольство Лиги арабских государств. ЛАГ утверждает, что наемники Эрдогана, Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и "Братья-мусульмане" (организация запрещена в РФ) пытаются навязать свое господство на территории североафриканского государства, сообщает Федеральное агентство новостей.

Повышение влияния турции приведет к скачку терроризма в регионе. Турецкая оппозиция утверждает, что SADAT связана не только с "Братьями-мусульманами", но также с "ИГ", "Аль-Каидой" (все организации запрещены в РФ) и другими.