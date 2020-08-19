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17:42   19 Августа 2020
Россия

В «Патриоте» сравнили коллекторов и судебных приставов

В «Патриоте» сравнили коллекторов и судебных приставов

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» обсудили, кого россиянам нужно бояться больше в случае значительных финансовых долгов: коллекторов или судебных приставов. Финансовый омбудсмен «Ассоциации антиколлекторов России» Андрей Власс рассказал, что страна уже давно пережила практику людей, которые угрозами вымогают деньги.

«Кредитно-финансовая перестройка прошла, коллекторов нет, они исчезли. В России осталось всего три коллекторских агентства. Обычно, это дочерние компании известных всем банков, которые их финансируют. У них налаженные схемы. Это бизнес, в котором уже никто давно долги не выбивает. Остались еще какие-то автоответчики и роботы, которые иногда напрягают граждан-должников. Но их можно заблокировать», — заявил Власс.

Финансовый омбудсмен обратил внимание, что он имеет ввиду именно легальные коллекторские агентства. Раньше они занимались этим бизнесом нелегально и поэтому имели успех. Люди боялись «бандитов», уверен Власс, а с переходом на легальный рынок они перестали вызывать страх у заемщиков и стали не нужны.

«Сейчас коллекторы просто берут адвоката и в рамках закона об адвокатуре начинают заниматься взысканием просроченных задолженностей. Точно также ездить по должникам, "грузить" их, третировать. Но сейчас их осталось мизерное количество», — добавил финансист.

В «Патриоте» сравнили коллекторов и судебных приставов

На фоне коллекторов россиянам абсолютно не стоит переживать о судебных приставах, заверил омбудсмен. Это государственная структура, с которой можно мирно и взвешенно решать проблему финансовой задолженности.

«Пришел исполнительный лист от приставов: пойди и выясни, откуда он поступил. Может быть ты проспал тот суд или не получил повестку. Вот суд и вынес решение без твоего ведома. Но его решение можно отменить, с ним можно спорить. Для этого необходимо просто нанять юриста, найти доказательства, попросить выписки у банка, сделать перерасчет. Это легко можно сделать в судебном порядке», — сказал Власс.

Даже если суд все-таки взыскивает с вас сумму, любой человек может написать заявление и попросить рассрочку на добровольное исполнение решения суда. Таким образом получится судебная реструктуризация долга. Это поможет избежать банкротства, пояснил финансовый омбудсмен.

«Хотя банкротство – это сейчас единственный инструмент для защиты кредитных, да и всех финансовых должников в России. Больше гражданам невозможно ничего сделать», — заключил Власс.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #коллекторы #банк #долги #финансы #судебные приставы

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