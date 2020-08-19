Автоэксперт Фиалко не исключил, что Ефремов попал в ДТП из-за "сгустков"

Пресненский суд Москвы после перерыва на эвакуацию и обед возобновил процесс по делу о ДТП с участием артиста Михаила Ефремова. На стороне защиты актера выступил автоэксперт Юрий Фиалко, который допускает сверхъестественное вмешательство в аварию.

Фиалко допустил вмешательство хакеров в систему управления автомобилем Ефремова. Эксперт также заявил, что необходимо учитывать некие "сгустки" и "энергетические дыры" при экспертизе технического состояния машины артиста на момент аварии. О словах консультанта сообщил корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.