Муратов рассказал о мести Киева детям из-за своих "европейских ценностей"

Киев отомстил ребенку за исполнение советской песни "Смуглянка", аннулировав его заявку на участие в национальном отборе конкурса "Детское Евровидение — 2020", заявил руководитель Центрального исполкома ОД "Донецкая Республика" Алексей Муратов.

По его словам, если на Украине при исполнении популярной советской песни от травли со стороны "свидомых" не застрахован даже ребенок, то Донбассу не стоит рассчитывать на прекращение геноцида со стороны Украины, продолжающегося уже седьмой год, передает "ПолитНавигатор".

"На Украине нашли способ отомстить 12-летнему сироте Максиму Ткачуку из Волынской области за исполнение известной советской песни "Смуглянка" полгода назад на престижном конкурсе в Лондоне, что позволило ему завоевать награды сразу в трех номинациях", — отметил он.

Муратов напомнил, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) аннулировала заявку ребенка на участие в национальном отборе конкурса "Детское Евровидение — 2020", несмотря на то, что по результатам онлайн-голосования Ткачук лидировал среди конкурсантов.

"Неужели это и есть те "европейские ценности", под знаменами которых был затеян Майдан?" — добавил он.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Королевский военно-морской флот страны вместе с ВМС Украины проведет учения в Черном море, сообщал телеканал "360".