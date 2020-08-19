Российский космонавт с борта МКС снял спутники Илона Маска

Необычные летающие объекты, которые с борта МКС снял космонавт Иван Вагнер — не что иное, как спутники Starlink, которые запускает основатель компании SpaceX Илон Маск. Об этом «Политике Сегодня» рассказал известный популяризатор космонавтики Виталий Егоров (блогер Zelenyikot).

«Это спутники Илона Маска. В такой регулярной последовательности ничего другого не может быть. Буквально несколько дней назад он запускал. Задача спутников — в ближайшие дни после запуска как раз разойтись по орбите. Они какое-то время летят плотной группой. И в данном случае такая активность говорит о том, что это спутники с управлением. Самое очевидное — спутники Маска», — сказал Егоров.

По мнению эксперта, Иван Вагнер знал о спутниках Маска, а пост в Twitter разместил для интриги.

«На первом месте всегда стоит безопасность МКС. Если какие-то объекты летят на высоте МКС, это, безусловно, представляет опасность. И космонавт должен отчитаться об этом. Все запуски, все движения объектов, на орбите больше 10 сантиметров отслеживаются американскими и российскими спецслужбами. Если бы это была какая-то реальная угроза столкновения — космонавты были бы предупреждены, а станция изменила была свою орбиту, чтобы избежать этой встречи», — сказал Егоров.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер снимал видео полярного сияния над Антарктидой с борта МКС, когда заметил «кое-что еще». На 9-12 секундах на видео появились пять объектов, летящих параллельно и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Космические гости или как я снимал новый timelapse Друзья, давно у нас не было timelapse-видео, исправляю ситуацию! Самый пик Полярного сияния над Антарктидой в долготе Австралии, т.е. во время полёта между ними. Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние... pic.twitter.com/8UwJZ6S8jb — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

«‎Как вы думаете, что это может быть? Метеоры, спутники или...?», —задался вопросом космонавт.

Материалы уже передали для изучения в Роскосмос, Институт космических исследований РАН и Центральный научно-исследовательский институт машиностроения.