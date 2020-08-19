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20:31   19 Августа 2020
Весь мир

Российский космонавт с борта МКС снял спутники Илона Маска

Российский космонавт с борта МКС снял спутники Илона Маска

Необычные летающие объекты, которые с борта МКС снял космонавт Иван Вагнер — не что иное, как спутники Starlink, которые запускает основатель компании SpaceX Илон Маск. Об этом «Политике Сегодня» рассказал известный популяризатор космонавтики Виталий Егоров (блогер Zelenyikot).

«Это спутники Илона Маска. В такой регулярной последовательности ничего другого не может быть. Буквально несколько дней назад он запускал. Задача спутников — в ближайшие дни после запуска как раз разойтись по орбите. Они какое-то время летят плотной группой. И в данном случае такая активность говорит о том, что это спутники с управлением. Самое очевидное — спутники Маска», — сказал Егоров.

По мнению эксперта, Иван Вагнер знал о спутниках Маска, а пост в Twitter разместил для интриги.

«На первом месте всегда стоит безопасность МКС. Если какие-то объекты летят на высоте МКС, это, безусловно, представляет опасность. И космонавт должен отчитаться об этом. Все запуски, все движения объектов, на орбите больше 10 сантиметров отслеживаются американскими и российскими спецслужбами. Если бы это была какая-то реальная угроза столкновения — космонавты были бы предупреждены, а станция изменила была свою орбиту, чтобы избежать этой встречи», — сказал Егоров.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер снимал видео полярного сияния над Антарктидой с борта МКС, когда заметил «кое-что еще». На 9-12 секундах на видео появились пять объектов, летящих параллельно и на одинаковом расстоянии друг от друга.

 

«‎Как вы думаете, что это может быть? Метеоры, спутники или...?», —задался вопросом космонавт.

Материалы уже передали для изучения в Роскосмос, Институт космических исследований РАН и Центральный научно-исследовательский институт машиностроения.

SpaceX во вторник, 20 августа, побила свой собственный рекорд, в шестой раз использовав первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 при запуске аппаратов Starlink на орбиту Земли. Компания Маска вывела на орбиту одиннадцатую по счету группировку в составе 58 микроспутников.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#космос #спутник #маск

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