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17:52   19 Августа 2020
Россия

Член ОП Ленобласти призвал снизить проценты по микрокредитам и ограничить их выдачу

Член ОП Ленобласти призвал снизить проценты по микрокредитам и ограничить их выдачу

Большое количество россиян в возрасте до 35-ти лет имеют кредиты, заявил член общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» он назвал микрокредиты «наглой игрой на людских слабостях».

«Людям стоит задуматься о том, стоит ли брать кредиты, настороженно относиться к микрокредитам», — призвал Петров.

Он также рассказал об инициативе ограничить выдачу кредитов россиянам до 35 лет. По словам эксперта, многие берут кредиты на айфоны или свадьбы, а затем испытывают сложности с их погашением. Петров напомнил, что с плохой кредитной историей банки займы больше не дают, поэтому многие обращаются к микрофинансовым организациям (МФО).

«Там возникают некомфортные условия и больше проценты. Я за то, чтобы ограничить проценты для займов микрофинансовыми организациями. Регионы сами должны устанавливать максимальный объем процентов. Проценты одинаковые, а доходы разные», — убежден гость

По словам Петрова, микрофинансовые организации — еще хуже, чем просто мошенничество.

 «Если посмотреть на факты яркие, которые попадают в СМИ, то это выглядит не только как мошенничество, но и как наглая игра на людских слабостях. Люди берут один кредит, потом — следующий. Возникает игровой ажиотаж», — резюмировал гость студии.

Член ОП Ленобласти призвал снизить проценты по микрокредитам и ограничить их выдачу

19 августа в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел онлайн-эфир на тему «Как не попасть в кредитное рабство?». Эксперты обсудили, как можно уменьшить проценты по кредиту,как банки обманывают своих клиентов и какого имущества могут лишиться должники.

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Автор: Арсений Аскольский
#пресс-конференция #общественная палата #кредиты #займы #медиагруппа патриот

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