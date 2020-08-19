«Коммунисты России» потребовали посадить Лебедева за «Родину-мать»

Российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев в своем видеоблоге на YouTube назвал знаменитую скульптуру «Родина-мать зовет!» в Волгограде «очень большой и очень некрасивой хренью», от которой уже невозможно избавиться, но приходится считаться с фактом ее существования. Единственным достоинством монумента Лебедев считает вид, который открывается со смотровой площадки на уровне головы статуи.

«Ужаснейшее произведение советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь. То есть это такая хрень, которую один раз поставили, она является символом и ее нельзя ни снести, ничего. <…> Она просто на вид уродская, это какой-то постсоветский старческий маразм», — был категоричен Лебедев в ролике.

Член партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович в свою очередь был категоричен в отношении наказания для Лебедева за его нелестные слова об одном из самых значимых памятников времен СССР.

«В тюрьму его. Под суд. У нас за такие вещи можно попасть за решетку. Теперь, если помните, в нашей Конституции четко сказано, что нельзя оскорблять память народа о Великой Отечественной войне. Все это охраняется. И до этого в Уголовном кодексе РФ работала статья "реабилитация нацизма". То есть целый блок статей, под который подпадает его высказывание. А точнее сказать, его пропаганда. Он же публично, по сути, это сказал», — полагает Малинкович.

По мнению члена «Коммунистов России», идею об «уродской» скульптуре Лебедев кинул в массы не просто так, а за «неплохую сумму».

«Это те же самые силы, которые пытаются нас постоянно атаковать, переписывая историю Второй мировой войны. Те же самые силы, которые добились демонтажа памятника Коневу и устраивают безобразные акции в Польше в адрес наших монументов. Вот и здесь нашли, за что уцепиться. Это правящие круги. В Польше – это власть. В Чехии – тоже правящие круги во власти», — заявил Малинкович.

Минимальным наказанием для Лебедева стал бы бойкот, все-таки смягчился Малинкович. Потеря значительной части заказов станет хорошим уроком для предпринимателя, считает он.

«Нужен бойкот. А в Следственный комитет даже заявление писать не надо. Они уже по факту таких слов должны возбудить дело. И еще этого негодяя нужно окружить общественным презрением. Он, если честно, у меня всегда производил довольно негативное впечатление. Было видно, что это безнравственный человек. И сейчас это подтвердилось», — заключил Малинкович.

Артемий Лебедев грубой характеристикой монумента на Мамаевом кургане прокомментировал требование жителей Волгограда вернуть памятнику подсветку, которая была до реставрации. Под соответствующей петицией в Сети подписались подписалось 1 839 человек (по состоянию на 19 августа 2020 года).

С оценкой дизайнера не согласился и российский скульптор, член Московского Союза художников Андрей Коробцов. В комментарии «Политике Сегодня» художник назвал памятник «Родина-мать зовет!» одним из самых виртуозных произведений искусства в мире.

«На мой взгляд, это самое лучшее и красивое произведение, выполненное в таком огромном масштабе. Каждый человек имеет право на свое мнение, может быть Артемий Лебедев имел в виду саму идею памятника. С классической точки зрения на скульптурное искусство «Родина-мать зовет!» выполнена виртуозно. Она смотрит со многих ракурсов, и порыв автора в ней безошибочно читается. В ней есть какая-то благородная ярость, и она читается в этом выражении лица скульптуры», - сказал Коробцов.

Монумент «Родина-мать зовет!» установлен на Мамаевом кургане в Волгограде в 1967 году. Это самый высокий памятник в России и Европе — 85 метров.