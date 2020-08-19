Осташко заявил о блокировке YouТube-канала PolitRussia

Журналист Руслан Осташко пожаловался в социальной сети на удаление YouТube-канала PolitRussia без объяснения причин.

Утром 19 августа стало известно о блокировке канала. Осташко сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что руководство канала знало о стандартных правилах американской платформы и соблюдало их. Однако YouTube по непонятным причинам решил ударить канал PolitRussia.

"Администрация и техническая поддержка YouТube на момент этой публикации никак не объяснили свои действия. Специалисты обещают "проверить все детально и написать нам письмо" в течение 48 часов", — написал Осташко.

Он призвал зрителей канала подписаться на резервный аккаунт "Борная Солянка", где продолжает выходить видеоконтент. Кроме того, он оставил ссылки на свои социальные сети, где будет продолжать информировать подписчиков о развитии ситуации с YouTube.