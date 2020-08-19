Житель Крыма задержан за участие в незаконном украинском формировании

Сотрудники ФСБ задержали жителя полуострова Крым по подозрению в участии в незаконной деятельности.

На данный момент гражданин задержан и находится в местном отделении полиции. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ) на территории Украины. По данным ФСБ, гражданин в 2016 году выехал на территорию Украины, где "вступил в ряды незаконного вооруженного формирования т.н. "батальон им. Н. Челебиджихана". Там его обучили стрельбе из огнестрельного оружия. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

После работы в НВФ на территории Украины мужчина вернулся в Крым, где продолжал поддерживать связь с незаконным формированием. Крымчанина задержали в результате спецоперации. Ему грозит до 15 лет лишения суда.