Украинский турист умер в турецкой больнице после купания в Средиземном море

Россиянин чуть не умер в Турции, спасая тонущего украинского туриста. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Турист из Украины отдыхал на пляже Средиземного моря вместе с женой. Пара решила отплыть чуть подальше от берега, как вдруг муж начал тонуть. Женщина не смогла помочь супругу, тогда на помощь поспешил россиянин. Он попытался вытащить утопающего на берег, во время чего захлебнулся и чуть не утонул сам, передает Федеральное агентство новостей.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Обоих пострадавших госпитализировали. Украинец скончался в больнице. Россиянина удалось спасти, сейчас его жизни ничего не угрожает. Тело погибшего отправили на экспертизу в Институт судебной медицины Антальи.