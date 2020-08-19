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16:29   19 Августа 2020
Общество

Космонавт запечатлел пять НЛО между Антарктидой и Австралией

Космонавт запечатлел пять НЛО между Антарктидой и Австралией

Пять неизвестных летающих объектов попали в кадр в процессе съемки полярного сияния на борту МКС. Окончательный ролик опубликовал российский космонавт Иван Вагнер.

Неизвестные летающие космические тела попали в объектив космонавта во время его нахождения на Международной космической станции. В этот момент МКС находилась между Антарктидой и Австралией. Пять НЛО летели параллельно друг другу на одном и том же расстоянии.

Кадры снимались с промежутком в одну секунду, после чего из них создали видеоряд в формате 25 кадров в секунду. Объекты можно увидеть на 9-12 секундах видеоролика, фактически их наблюдали в течение 52 секунд. Сведения довели до руководителей государственной корпорации "Роскосмос" и передали для изучения в ЦНИИмаш и ИКИ РАН.

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Автор: Илья Романович
#нло #космос #мкс

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