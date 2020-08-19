Ученые смоделируют развитие пожаров благодаря космическому мониторингу леса

Красноярск накрыло дымом, который видно из космоса. Причина — лесные пожары. В краевом министерстве лесного хозяйства случившееся объяснили восточным ветром, перенесшим задымление от лесных пожаров в Якутии. Кроме того, лес горит и в самом крае.

Ради защиты людей и природы Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН и Университет науки и технологий имени Решетнева развивают технологию оперативного космического мониторинга леса.

«Прорабатывается возможность формирования спутниковой группировки на геосинхронной орбите, которая позволила бы вести постоянное отслеживание поверхности Сибирского региона и Дальнего Востока», — объяснили представители университета в комментарии «Политике Сегодня».

Россия при лесных пожарах уже несколько десятилетий использует систему космического дистанционного мониторинга. Благодаря данным спутниковых наблюдений выявляют возгорания и оценивают распространение лесных пожаров. Однако этого недостаточно.

«Помимо мониторинга пожаров важно определить, что горит и на каких площадях, транспортную доступность для дальнейшей локализации пожара, спрогнозировать последствия и экономические потери», — добавили в университете.

Пожары — неотъемлемое природное явление, но в последние годы значительно ухудшилась ситуация с их последствиями. Гибнут деревья, животные, а дым все сильнее окутывает города, в результате чего в легкие людей попадают частицы пыли.

Ученые из Университета имени Решетнева предполагают, что оперативный космический мониторинг леса позволит понять, как после лесных пожаров разовьется территория в зависимости от типа экосистемы, чтобы спрогнозировать экологические последствия.

«Мониторинг не только позволит смоделировать развитие лесных пожаров, но и усилить лесной надзор, отрегулирует вопрос санитарной вырубки лесов, в частности, чтобы предотвратить поджег лесов», — считает директор института лесных технологий Сергей Верховец.

Сейчас лесопожарные службы Красноярского края, Томской, Омской и Иркутской областей, Якутии попросили помощи у регионов, поскольку в 90% случаев лес горит в труднодоступной местности. По информации Рослесхоза, в Красноярском крае тушат лесные пожары 430 специалистов ФБУ «Авиалесоохрана», в том числе 26 из них работают в Государственном природном заповеднике «Тунгусский».