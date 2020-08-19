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18:02   19 Августа 2020
Россия

Ученые смоделируют развитие пожаров благодаря космическому мониторингу леса

Ученые смоделируют развитие пожаров благодаря космическому мониторингу леса

Красноярск накрыло дымом, который видно из космоса. Причина — лесные пожары. В краевом министерстве лесного хозяйства случившееся объяснили восточным ветром, перенесшим задымление от лесных пожаров в Якутии. Кроме того, лес горит и в самом крае.

Ради защиты людей и природы Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН и Университет науки и технологий имени Решетнева развивают технологию оперативного космического мониторинга леса.

«Прорабатывается возможность формирования спутниковой группировки на геосинхронной орбите, которая позволила бы вести постоянное отслеживание поверхности Сибирского региона и Дальнего Востока», — объяснили представители университета в комментарии «Политике Сегодня».

Ученые смоделируют развитие пожаров благодаря космическому мониторингу леса

Россия при лесных пожарах уже несколько десятилетий использует систему космического дистанционного мониторинга. Благодаря данным спутниковых наблюдений выявляют возгорания и оценивают распространение лесных пожаров. Однако этого недостаточно.

«Помимо мониторинга пожаров важно определить, что горит и на каких площадях, транспортную доступность для дальнейшей локализации пожара, спрогнозировать последствия и экономические потери», — добавили в университете.

Пожары — неотъемлемое природное явление, но в последние годы значительно ухудшилась ситуация с их последствиями. Гибнут деревья, животные, а дым все сильнее окутывает города, в результате чего в легкие людей попадают частицы пыли.

Ученые смоделируют развитие пожаров благодаря космическому мониторингу леса

Ученые из Университета имени Решетнева предполагают, что оперативный космический мониторинг леса позволит понять, как после лесных пожаров разовьется территория в зависимости от типа экосистемы, чтобы спрогнозировать экологические последствия.

«Мониторинг не только позволит смоделировать развитие лесных пожаров, но и усилить лесной надзор, отрегулирует вопрос санитарной вырубки лесов, в частности, чтобы предотвратить поджег лесов», — считает директор института лесных технологий Сергей Верховец.

Сейчас лесопожарные службы Красноярского края, Томской, Омской и Иркутской областей, Якутии попросили помощи у регионов, поскольку в 90% случаев лес горит в труднодоступной местности. По информации Рослесхоза, в Красноярском крае тушат лесные пожары 430 специалистов ФБУ «Авиалесоохрана», в том числе 26 из них работают в Государственном природном заповеднике «Тунгусский».

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Автор: Андрей Рыдаль
#сибирь #космос #общество #лесные пожары

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