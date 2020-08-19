Трамвай будущего оказался на задворках прекрасной России

Футуристический трамвай Russia One, который планировалось запустить в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу в 2018 году, теперь стоит в промзоне на окраине уральской столицы.

Творение «Уралвагонзавода» в 2014 году было одним из «гвоздей» выставки «Иннопром-2014», впечатлившим премьера Дмитрия Медведва. Вагон был оснащен HD-камерами, Wi-Fi, системой GPS, ГЛОНАСС-навигацией и аудиосистемой, которая позволяла подбирать музыку в зависимости от погоды и времени суток. Помимо этого, в трамвае предусматривались антибактериальные поручни и подогрев ступеней, а сиденья были гораздо шире, чем в привычных вагонов.

Планировалось, что к ЧМ-2018 по Екатеринбургу будут курсировать уже 50 таких вагонов.

Однако в 2017 году проект заморозили. Руководство «Уралвагонзавода» сообщило, что для Russia One нет подходящей ходовой части,а чересчур необычный дизайн усложнял ремонт.

Уральский вагоновожатый Иван Соломин, который несколько лет назад вел блог в интернете от имени трамвая будущего, считает, что причина закрытия проекта — в нехватке средств. По подсчетам, производство футуристических трамваев обошлось бы в сумму около 60 миллионов рублей.

«Так как завод был не способен реализовывать, деньги просились у Минпромторга, он отказал. Сказал, что все хорошо, но это не про наш рынок, денег не дадим», — рассказал блогер в комментарии «Политике Сегодня».

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских громкую презентацию трамвая на «Иннопроме» назвал показательной акцией городских властей.

«Смотрите: мы можем, мы выпускаем, у нас предприятия способны выпускать конкурентную продукцию во всех отраслях. Но дальше почему-то не получается. Здесь есть серьезный повод подумать на предмет того, что если принимаются решения что-то изготавливать, то хотелось, чтобы органы власти контролировали выпуск продукции <…> Печально, конечно», — сказал парламентарий.

Трамвай стал лишь одним из примеров нерационального расходования средств, убежден Альшевских.