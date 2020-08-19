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16:00   19 Августа 2020
Политика

Охрана границ Белоруссии будет усилена по всему периметру

Охрана границ Белоруссии будет усилена по всему периметру

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить государственные границы страны по всему периметру. Он подчеркнул, что руководители иностранных государств будут предупреждены о недопустимости стороннего вмешательства.

Об этом белорусский лидер заявил во время заседании Совета безопасности республики. Кроме того, Лукашенко поручил представителям министерства обороны отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве.

Ранее лидер республики опроверг информацию о движении российских войск к границе Белоруссии. Он назвал данные слухи фейками.

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Автор: Илья Романович
#белоруссия #лукашенко #границы

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