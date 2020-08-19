Охрана границ Белоруссии будет усилена по всему периметру

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить государственные границы страны по всему периметру. Он подчеркнул, что руководители иностранных государств будут предупреждены о недопустимости стороннего вмешательства.

Об этом белорусский лидер заявил во время заседании Совета безопасности республики. Кроме того, Лукашенко поручил представителям министерства обороны отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве.

Ранее лидер республики опроверг информацию о движении российских войск к границе Белоруссии. Он назвал данные слухи фейками.