Синьхуа: ракета «Циркон» станет новым козырем России

Россия, развивая отечественное гиперзвуковое оружие, совершила очередной прорыв и обзавелась дополнительным «козырем», которым стала успешно прошедшая испытания новая ракета «Циркон».

Такую оценку новому российскому оружию дали авторы китайского издания «Синьхуа», комментируя недавно прошедшие в России успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».

«Согласно имеющейся информации, тесты новинки прошли достаточно успешно — ранее заявленные уникальные характеристики боеприпаса были подтверждены на практике, — приводит Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщение китайских коллег. — Испытательные пуски ракеты были произведены с современного российского фрегата «Адмирал Горшков». Реальный носитель произвел эффективный ракетный удар, доказавший точность и дальнобойность российской разработки».

Также ФАН напоминает, что ракетами «Циркон» изначально планировалось оснастить ряд российских военных кораблей, а после успешных испытательных пусков стало ясно, что для этого нет никаких препятствий – новые гиперзвуковые снаряды готовы к тому, чтобы использоваться Военно-Морским флотом России.

Таким образом, пишет издание «Синьхуа», Россия подтвердила, что в вопросах разработки гиперзвуковых вооружений занимает в мире лидирующие позиции. Ракеты «Циркон», после того как будет завершен первый этап развертывания в российских Вооруженных силах ракет «Авангард» и «Кинжал», также встанет на боевое дежурство и еще больше повысит их боеспособность.

«Циркон» является новым «козырем» России благодаря плазменному стелс-щиту. Он образуется с внешней стороны корпуса и поглощает радиолокационные волны вместо того, чтобы отражать их. В сочетании со скоростью в 9 Махов эта технология делает российскую ракету практически неуязвимой для противоракетных систем противника», — цитирует ФАН выводы китайских специалистов.

При этом отмечается, что в способности нового российского оружия стать серьезной угрозой для войск США, не сомневаются и американские военные специалисты.