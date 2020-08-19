"АмурПРЕСС": мэрия Комсомольска-на Амуре покрывала махинации Фургала

Металлургическое предприятие "Амурсталь", половина которого принадлежала жене экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, всячески пыталось уменьшить свои расходы за счет госбюджета.

Глава региона предоставлял компании различные преимущества. Под "Амурсталь" выделялся гарантийный фонд в размере полутора сотен миллиардов рублей, выдавались льготные кредиты под гарантии краевых институтов, передает "Амурпресс".

Комсомольск-на-Амуре, где расположен завод "Амурсталь", не получил от предприятия десятки миллионов рублей за аренду и предоставленное городское имущество. Местная администрация в течение 2018-2019 годов безуспешно пыталась отсудить деньги у предприятия. В итоге истец сам отказался от своих требований и простил долги. Администрация не стала оспаривать соответствующие решения в суде.

Бизнес Фургалов обогащался за счет Хабаровского края. Ситуация с Комсомольском-на-Амуре — лишь один из многочисленных случаев обогащения экс-губернатора на местных налогоплательщиках.