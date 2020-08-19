Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эколог объяснил урон природе от одноразовых масок на примере презерватива

Эколог объяснил урон природе от одноразовых масок на примере презерватива

 Цеков: участники митингов в Белоруссии не подозревают, что ими манипулируют

Цеков: участники митингов в Белоруссии не подозревают, что ими манипулируют
Ходорковский и Пивоваров доводят Минск до «точки кипения» по сценарию Майдана

Ходорковский и Пивоваров доводят Минск до «точки кипения» по сценарию Майдана

 Власти Белоруссии назвали сумму ущерба от протестных акций

Власти Белоруссии назвали сумму ущерба от протестных акций
Охрана границ Белоруссии будет усилена по всему периметру

Охрана границ Белоруссии будет усилена по всему периметру

 Экономист объяснил неоднозначную позицию Эстонии по «Северному потоку–2»

Экономист объяснил неоднозначную позицию Эстонии по «Северному потоку–2»
Эколог объяснил урон природе от одноразовых масок на примере презерватива

Эколог объяснил урон природе от одноразовых масок на примере презерватива

 Цеков: участники митингов в Белоруссии не подозревают, что ими манипулируют

Цеков: участники митингов в Белоруссии не подозревают, что ими манипулируют
Ходорковский и Пивоваров доводят Минск до «точки кипения» по сценарию Майдана

Ходорковский и Пивоваров доводят Минск до «точки кипения» по сценарию Майдана

 Власти Белоруссии назвали сумму ущерба от протестных акций

Власти Белоруссии назвали сумму ущерба от протестных акций
Охрана границ Белоруссии будет усилена по всему периметру

Охрана границ Белоруссии будет усилена по всему периметру

 Экономист объяснил неоднозначную позицию Эстонии по «Северному потоку–2»

Экономист объяснил неоднозначную позицию Эстонии по «Северному потоку–2»
15:56   19 Августа 2020
Происшествия

"АмурПРЕСС": мэрия Комсомольска-на Амуре покрывала махинации Фургала

"АмурПРЕСС": мэрия Комсомольска-на Амуре покрывала махинации Фургала

Металлургическое предприятие "Амурсталь", половина которого принадлежала жене экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, всячески пыталось уменьшить свои расходы за счет госбюджета.

Глава региона предоставлял компании различные преимущества. Под "Амурсталь" выделялся гарантийный фонд в размере полутора сотен миллиардов рублей, выдавались льготные кредиты под гарантии краевых институтов, передает "Амурпресс".

Комсомольск-на-Амуре, где расположен завод "Амурсталь", не получил от предприятия десятки миллионов рублей за аренду и предоставленное городское имущество. Местная администрация в течение 2018-2019 годов безуспешно пыталась отсудить деньги у предприятия. В итоге истец сам отказался от своих требований и простил долги. Администрация не стала оспаривать соответствующие решения в суде.

Бизнес Фургалов обогащался за счет Хабаровского края. Ситуация с Комсомольском-на-Амуре — лишь один из многочисленных случаев обогащения экс-губернатора на местных налогоплательщиках.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#хабаровск #комсомольск-на-амуре #фургал #Амурсталь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...