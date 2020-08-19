Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Финансовый омбудсмен раскрыл подводные камни ипотечного кредитования

Финансовый омбудсмен раскрыл подводные камни ипотечного кредитования

Адвокат предложила ввести единый договор для микрофинансовых организаций

Адвокат предложила ввести единый договор для микрофинансовых организаций
Украинские депутаты получили из бюджета миллионные выплаты на жилье в Киеве

Украинские депутаты получили из бюджета миллионные выплаты на жилье в Киеве

 Ходорковский и Пивоваров доводят Минск до «точки кипения» по сценарию Майдана

Ходорковский и Пивоваров доводят Минск до «точки кипения» по сценарию Майдана
Соловьев заступился за Италию перед финнами

Соловьев заступился за Италию перед финнами

 В ООН уверены, что Эрдоган использует ЧВК SADAT для расширения влияния

В ООН уверены, что Эрдоган использует ЧВК SADAT для расширения влияния
Финансовый омбудсмен раскрыл подводные камни ипотечного кредитования

Финансовый омбудсмен раскрыл подводные камни ипотечного кредитования

Адвокат предложила ввести единый договор для микрофинансовых организаций

Адвокат предложила ввести единый договор для микрофинансовых организаций
Украинские депутаты получили из бюджета миллионные выплаты на жилье в Киеве

Украинские депутаты получили из бюджета миллионные выплаты на жилье в Киеве

 Ходорковский и Пивоваров доводят Минск до «точки кипения» по сценарию Майдана

Ходорковский и Пивоваров доводят Минск до «точки кипения» по сценарию Майдана
Соловьев заступился за Италию перед финнами

Соловьев заступился за Италию перед финнами

 В ООН уверены, что Эрдоган использует ЧВК SADAT для расширения влияния

В ООН уверены, что Эрдоган использует ЧВК SADAT для расширения влияния
17:38   19 Августа 2020
Россия

Писатель Садулаев удивился литературным предпочтениям москвичей

Писатель Садулаев удивился литературным предпочтениям москвичей

Писатель и публицист Герман Садулаев приятно удивился литературным предпочтениям пассажиров столичной подземки, которые вывели в топ наиболее скачиваемых произведения Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия» об эпохе наполеоновских войн и «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше.

«Это удивительна подборка. Но меня она радует. Люди обращаются к литературе прошлых веков, читают книги, которые уже стали классическими.  Думаю, что элемент случайности в этой подборке есть. Но когда мы едем в метро, то обращаем внимание на бумажные книги. По своему опыту я вижу, что чаще всего читают классиков», — поделился мнением с «Политикой Сегодня» Садулаев.

О вкусах москвичей рассказал онлайн-проект «Книги в метро», созданный Московским метрополитеном при поддержке Минкультуры РФ. Он стартовал вместе с открытием станции «Рассказовка», стилизованной под библиотеку. Чтобы скачать книгу, пассажиру нужно просканировать QR-код на табличке-обложке. Идея пришлась по душе не только москвичам, но и европейцам.

 

Говоря о культурных отличиях двух столиц, Герман Садулаев предположил, что петербуржцам интересней произведения русской классической литературы.

«Те люди, у которых, видимо, долгая поездка в метро от кольцевой до кольцевой, читают толстые книги. Чаще всего это "Анна Каренина" Толстого. Еще читают Чехова, те, у кого меньше времени. Вообще, из русской классики много читают Толстого, Чехова и Достоевского. А так, в принципе, все читают. И современную литературу, и переводную западную литературу. Но чаще все-таки всего русскую классику», — говорит Садулаев.

Садулаев оценил подборку самых популярных книг

«Но Теккерея чтоб в метро читали, такого я ни разу не видел. Сложно представитель, конечно. Скорее я видел, как читают Гюго. Но с другой стороны, почему бы и не почитать Теккерея в метро. Это тоже хорошо», — рассудил собеседник издания.

Помимо Теккерея и Ницше, в списке самых популярных у пассажиров московской подземки авторов — Марк Твен и Михаил Булгаков.

Проект «Книги в метро» стартовал 30 августа 2018 года. Всего в библиотеке — около 700 произведений. За все время существования проекта им заинтересовались 130 тысяч пассажиров. Они скачали книги более 100 тысяч раз.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#метро #садулаев #книги #библиотека

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...