Писатель Садулаев удивился литературным предпочтениям москвичей

Писатель и публицист Герман Садулаев приятно удивился литературным предпочтениям пассажиров столичной подземки, которые вывели в топ наиболее скачиваемых произведения Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия» об эпохе наполеоновских войн и «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше.

«Это удивительна подборка. Но меня она радует. Люди обращаются к литературе прошлых веков, читают книги, которые уже стали классическими. Думаю, что элемент случайности в этой подборке есть. Но когда мы едем в метро, то обращаем внимание на бумажные книги. По своему опыту я вижу, что чаще всего читают классиков», — поделился мнением с «Политикой Сегодня» Садулаев.

О вкусах москвичей рассказал онлайн-проект «Книги в метро», созданный Московским метрополитеном при поддержке Минкультуры РФ. Он стартовал вместе с открытием станции «Рассказовка», стилизованной под библиотеку. Чтобы скачать книгу, пассажиру нужно просканировать QR-код на табличке-обложке. Идея пришлась по душе не только москвичам, но и европейцам.

Neu und cool in #Moskau: U-Bahn-Station als virtuelle Bibliothek. Die Säulen am Bahnsteig sind die „Bücherregale“. Wer beim Stöbern fündig wird: QR-Code scannen - und schon ist das Buch kostenlos auf dem Smartphone oder Tablet, z.B. Dostojewskis „Schuld und Sühne“ #booksmosmetro pic.twitter.com/8ozhPReXbN — Markus Sambale (@Medienmann) October 28, 2018

Говоря о культурных отличиях двух столиц, Герман Садулаев предположил, что петербуржцам интересней произведения русской классической литературы.

«Те люди, у которых, видимо, долгая поездка в метро от кольцевой до кольцевой, читают толстые книги. Чаще всего это "Анна Каренина" Толстого. Еще читают Чехова, те, у кого меньше времени. Вообще, из русской классики много читают Толстого, Чехова и Достоевского. А так, в принципе, все читают. И современную литературу, и переводную западную литературу. Но чаще все-таки всего русскую классику», — говорит Садулаев.

«Но Теккерея чтоб в метро читали, такого я ни разу не видел. Сложно представитель, конечно. Скорее я видел, как читают Гюго. Но с другой стороны, почему бы и не почитать Теккерея в метро. Это тоже хорошо», — рассудил собеседник издания.

Помимо Теккерея и Ницше, в списке самых популярных у пассажиров московской подземки авторов — Марк Твен и Михаил Булгаков.

Проект «Книги в метро» стартовал 30 августа 2018 года. Всего в библиотеке — около 700 произведений. За все время существования проекта им заинтересовались 130 тысяч пассажиров. Они скачали книги более 100 тысяч раз.