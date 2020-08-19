Гоблин связал теорию британцев о викингах-трансгендерах с модой на ЛГБТ

Британское издание для ЛГБТ-сообщества Pink News предположило, что в рядах грозных викингов вполне могли быть как мужчины, ощущающие себя женщинами, так и женщины, ощущающие себя мужчинами. К выводу о средневековых трансгендерах авторов подтолкнула находка археологов 130-летней давности.

В 1889 году на месте, где располагался Бирка (древнейший город на территории Швеции и крупнейший торговый центр шведских викингов в 800-975 годы), археологи нашли гробницу с неизвестными останками. Помимо них в могиле отыскали множество атрибутов, которые могли принадлежать только элитному воину-викингу. Тогда ученые пришли к единому мнению, что останки принадлежат мужчине.

Вместе со скелетом исследователи нашли и оружие: топор, меч, копье, боевой нож, бронебойные стрелы и два щита. Рядом с воином покоились останки двух лошадей.

Спустя более ста лет, биоархеолог Стокгольмского университета Анна Кьеллстрем провела остеологический анализ костей таза и нижней челюсти скелета. Несмотря на скептическое отношение коллег, Кьеллстрем объявила, что останки, найденные в гробнице Бирки, принадлежат женщине.

Дополнительный анализ ДНК, который сделали в 2017 году, подтвердил догадку Кьеллстрем. Ряд исследователей до сих пор придерживаются мнения, что останки таинственного воина перепутали с другими, ведь с 1889 года прошло целое столетие. Споры по поводу половой принадлежности викинга из Бирки идут до сих пор.

Pink News последовали современным тенденциям и развили предположения ученых, придерживающихся версии о непобедимой воительнице в рядах викингов. Британские журналисты задумались о трансгендерной принадлежности найденного в Бирке скелета.

«Останки викинга, по мнению одного из ведущих ученых, могли быть "трансчеловеком". <…> Викинги, вероятно, обладали таким же утонченным чувством своей идентичности, как и мы», — пишут в Pink News.

Профессор археологии Уппсальского университета в Швеции Нил Прайс рассказал британскому ЛГБТ-изданию про свод правил древних воинов, по которому мужчинам и женщинам категорически запрещалось одеваться в наряды противоположного пола. Однако свой же аргумент ученый использовал как доказательство теории транс-викингов:

«Он [Прайс] отметил, что у викингов действительно были законы, запрещающие мужчинам и женщинам одеваться и вести себя так, чтобы это не соответствовало полу, который они получили при рождении. Само существование этих законов, по мнению профессора Прайса, указывает на то, что некоторые викинги, должно быть, нарушали их».

Российский публицист, блогер и переводчик Дмитрий Пучков уверен, что женщин-воительниц в рядах викингов никогда не было.

«Викинги не пускали женщин к себе, это было запрещено. Им не разрешали заниматься мужскими делами. Да это, в принципе, было и невозможно, учитывая силу, которая была нужна для охоты, сражений или гребли на драккарах. Поэтому я могу сказать, что предположение британских ученых и журналистов стоит рассматривать сугубо в контексте современных тенденций», — заявил блогер в комментарии «Политике Сегодня».

Пучков обратил внимание, что ЛГБТ сообщество пытается трактовать историю в свою пользу. Неслучайно «исследование ДНК» найденного в Бирке воина провели именно в 2017 году, когда сексуальные меньшинства и феминистки набирали популярность по всему миру.

Для того чтобы это понять, достаточно взглянуть на некоторые продукты современной культуры, обратил внимание Пучков. К примеру, сериал «Викинги», снятый специально для телеканала History. В нем женщины-викинги наравне с мужчинами гребут веслами, сражаются и отмечают победу над врагом.

Публицист подчеркнул, что претенциозная теория появилась, спустя сто лет после обнаружения останков загадочного викинга.

«Определить пол скелета по костям и связкам – это задачка для студента первого курса медицинского факультета. Для чего им понадобилось больше ста лет?»

Пучков добавил, что «открытие» шведских исследователей представляет ценность только для сторонников ЛГБТ-движения. С настоящей историей викингов предположения о трансгендерах не имеют ничего общего, заключил переводчик.