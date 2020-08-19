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15:45   19 Августа 2020
Общество

Цеков: участники митингов в Белоруссии не подозревают, что ими манипулируют

Цеков: участники митингов в Белоруссии не подозревают, что ими манипулируют

Протестные акции в Белоруссии являются провокацией Запада. Участники митингов могут даже не подозревать о манипуляции, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Народные волнения в стране финансируются и координируются представителями Запада, что является прямым вмешательством во внутренние дела Белоруссии, отметил Цеков. Россия должна наблюдать за ситуацией и делать выводы из происходящего. Властям следует проводить разъяснительные беседы с молодежью, уверен он.

Однако Запад все равно будет пытаться заполнить российское информационное поле, но России нельзя давать слабину и позволять другим странам вмешиваться во внутренние дела, полагает собеседник издания. Цеков объяснил, что никто не против работы западных СМИ на территории РФ, однако нельзя позволять им занимать лидирующие позиции, сообщает "НьюИнформ".

В России также нужно пресекать попытки организации незаконных митингов и призывать к ответу по закону тех, кто применяет насилие к сотрудникам правоохранительных органов, отметил сенатор.

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Автор: Василий Пименов
#белоруссия #цеков #протесты

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