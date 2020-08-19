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15:30   19 Августа 2020
Политика

Противники Лукашенко создали платформу для антироссийских сил

Противники Лукашенко создали платформу для антироссийских сил

Координационный совет по трансферу власти в Белоруссии стал платформой для антироссийских оппозиционных сил, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-аккаунте.

По его словам, состав Координационного совета, оглашенный кандидатом на президентских выборах в Белоруссии Светланой Тихановской, — это нечто: политическая химера, сочетающая на общей антироссийской платформе ультранационалистов и прозападных либералов, которые сидят на финансовой подпитке из разных иностранных фондов.

"В Белоруссии маски сброшены", — подчеркнул сенатор.

Пушков сказал, что люди, которые вошли в совет, не представляют народ республики, а на самом деле являются "подготовленным активом белорусского варианта цветной революции", передает ИА "Красная Весна".

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК страны, более 80% голосов набрал действующий лидер РБ Александр Лукашенко, а Тихановская набрала около 10%.

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Автор: Ирина Большунова
#пушков #белоруссия #лукашенко #тихановская

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