Власти Белоруссии назвали сумму ущерба от протестных акций

Ущерб от протестных акций в Белоруссии оценивается на уровне 0,5 млрд долларов, заявил помощник президента страны по финансово-кредитной системе Валерий Бельский.

Речь идет о текущем ущербе, потому что отсроченный "исчисляется миллиардами". Бельский указал на то, что сейчас оказались нарушена устоявшаяся система зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность республики, а на Западе обсуждают введение санкций против РБ.

Кооперация с Россией формирует более 50% ВВП республики (около 60 млрд в год), поэтому выход из Союзного государства, продвигаемый оппозицией, приведет к значительным потерям экономики, в том числе из-за одномоментного перехода на мировые цены на нефть и газ. Благосостояние белорусов тоже упадет как минимум наполовину, добавил эксперт.