Ходорковский и Пивоваров доводят Минск до «точки кипения» по сценарию Майдана

Оппозиционное движение «Объединенные демократы» и организация «Открытая Россия» (признана в РФ иноагентом), которая финансируется из-за рубежа беглым олигархом Михаилом Ходорковским, выступили за полное невмешательство российских властей во внутренние дела Белоруссии. В своем Twitter координатор движения Андрей Пивоваров с уверенностью заявил, что будто бы президент РФ Владимир Путин лично участвует во внутриполитических процессах «братской» страны.

Основатель «Открытой России» Ходорковский также разыгрывает «карту российского вмешательства», на что в последние годы активно напирают его заокеанские коллеги. В Twitter олигарх написал об отрядах ОМОНа, которые якобы собираются у белорусских границ, а также недвусмысленно намекнул, что несанкционированные протесты могут повториться в Москве.

При этом сами представители оппозиции не гнушаются вмешательством в дела Белоруссии, отправляя координаторов в Минск. Пост Ходорковского про российский ОМОН был написан 17 августа, но еще 11 числа в белорусской столице задержали координаторов от «Открытой России» Артема Важенкова и Игоря Рогова. Их подозревают в организации массовых беспорядков в Минске.

Помимо «Открытой России», Рогов является заместителем координатора штаба блогера Алексея Навального, а Важенков — координатором организации «Голос» в Тверской области. Спустя несколько дней их отпустили под обязательство о явке по первому требованию.

Председатель Евразийского института молодежных инициатив, политолог Юрий Самонкин объяснил «Политике Сегодня», что если со стороны Кремля можно услышать взвешенные призывы не вмешиваться во внутренние процессы в Белоруссии, то оппозиционерам из-за океана диктуют совсем иную позицию.

«На Западе, конечно, заинтересованы в том, чтобы раскачать ситуацию в Белоруссии, им нужна "точка кипения", как в свое время в Украине. А у Москвы с Минском очень много двусторонних экономических соглашений, это не просто соседняя с нами страна. Поэтому Россия не вмешивается в дела Белоруссии и заинтересована в том, чтобы и другие страны следовали этому примеру. Но мы прекрасно видим, как наша подконтрольная Западу оппозиция в лице "Открытой России" пытается ситуацию переломить, потому что им нужен форпост против России», — заявил эксперт.

Самонкин обратил внимание, что за действиями «Открытой России» и ее координаторов вполне могут стоять американские спецслужбы, которые больше не могут «выжимать» протестные настроения из Украины. Поняв, что в Белоруссии можно устроить аналогичную ситуацию, Запад направил в страну провокаторов, готовых убедить жителей страны в «диктатуре Минска».

«В этом плане доверия к Украине у США больше нет, она полностью захлебнулась в экономических и политических проблемах. Там серьезнейшая коррупция, консолидировать общество в таких условиях практически невозможно. Поэтому и переключились на Белоруссию, которая ближе к России по менталитету и историческому развитию. Отсюда и вытекает двойственная позиция Ходорковского, который, с одной стороны, призывает не вмешиваться, с другой – вмешивается сам», — подчеркнул Самонкин.

Для того, чтобы настроить общество против действующей власти, координаторы «Открытой России» и были отправлены в Минск. В то же время сам Ходорковский и член «Объединенных демократов» Пивоваров решили еще больше подогреть ситуацию в стране, почти в открытую призывая белорусов к радикальным действиям. В частности, беглый олигарх не признал официальных результатов выборов и посетовал, что президенту Александру Лукашенко «оставили» резиденцию.

Пивоваров пошел дальше: он положительно оценил «штурм» изолятора временного содержания в Минске, а с белорусских правоохранителей призвал «спрашивать по полной».

Таким образом «Объединенные демократы» и «Открытая Россия» пытаются повторить украинский Майдан, а действия Москвы выставить «вмешательством во внутренние дела Белоруссии», полагает Самонкин. Однако оппозиционеры не учитывают всех факторов.

«Они забыли, что белорусский народ никогда не был настроен против России, у них менталитет не такой, как в Украине. А "Открытка" и "Объединенные демократы" просто преследуют интересы западных структур, им выгодны те радикальные действия, к которым они призывают. Их главная задача сейчас – это как можно больше скомпрометировать режим Лукашенко и выдать какие-то рабочие моменты в деятельности правительства за существенные недостатки», — заключил политолог.

Андрей Пивоваров намеревался лично отправиться в Минск, чтобы «спасти» задержанного в координатора Артема Важенкова. Член «Объединенных демократов» был задержан на российско-белорусской границе пограничниками РФ. Причиной задержания стало неповиновение законному требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы (статья 18.7 КоАП РФ). Многие эксперты и журналисты, в том числе Владимир Соловьев, заподозрили Пивоваров в намеренном срыве поездки.