Лукашенко напомнил Зеленскому об ответственности за разжигание беспорядков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому об ответственности за разжигание беспорядков и попросил МИД республики донести это до западных лидеров.

Выступая на совещании Совбеза Белоруссии, Лукашенко заявил, что европейским лидерам нужно донести информацию о том, что в действительности происходит в стране.

"Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Белоруссии, официальную точку зрения", — пояснил политик.

Также Лукашенко напомнил, что финансирование беспорядков —это и есть разжигание конфликта. Он добавил, что сейчас власти республики видят, что такое финансирование продолжается.

Беспорядки в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80% избирателей, за его оппонента Светлану Тихановскую — чуть более 10%.