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15:08   19 Августа 2020
Политика

Лукашенко напомнил Зеленскому об ответственности за разжигание беспорядков

Лукашенко напомнил Зеленскому об ответственности за разжигание беспорядков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому об ответственности за разжигание беспорядков и попросил МИД республики донести это до западных лидеров.

Выступая на совещании Совбеза Белоруссии, Лукашенко заявил, что европейским лидерам нужно донести информацию о том, что в действительности происходит в стране.

"Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Белоруссии, официальную точку зрения", пояснил политик.

Также Лукашенко напомнил, что финансирование беспорядков это и есть разжигание конфликта. Он добавил, что сейчас власти республики видят, что такое финансирование продолжается.

Беспорядки в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80% избирателей, за его оппонента Светлану Тихановскую — чуть более 10%.

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Автор: Кристина Мокроусова
#выборы #белоруссия #лукашенко

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