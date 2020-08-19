Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эколог объяснил урон природе от одноразовых масок на примере презерватива

Эколог объяснил урон природе от одноразовых масок на примере презерватива

 Цеков: участники митингов в Белоруссии не подозревают, что ими манипулируют

Цеков: участники митингов в Белоруссии не подозревают, что ими манипулируют
Ходорковский и Пивоваров доводят Минск до «точки кипения» по сценарию Майдана

Ходорковский и Пивоваров доводят Минск до «точки кипения» по сценарию Майдана

 Власти Белоруссии назвали сумму ущерба от протестных акций

Власти Белоруссии назвали сумму ущерба от протестных акций
Охрана границ Белоруссии будет усилена по всему периметру

Охрана границ Белоруссии будет усилена по всему периметру

 Экономист объяснил неоднозначную позицию Эстонии по «Северному потоку–2»

Экономист объяснил неоднозначную позицию Эстонии по «Северному потоку–2»
Эколог объяснил урон природе от одноразовых масок на примере презерватива

Эколог объяснил урон природе от одноразовых масок на примере презерватива

 Цеков: участники митингов в Белоруссии не подозревают, что ими манипулируют

Цеков: участники митингов в Белоруссии не подозревают, что ими манипулируют
Ходорковский и Пивоваров доводят Минск до «точки кипения» по сценарию Майдана

Ходорковский и Пивоваров доводят Минск до «точки кипения» по сценарию Майдана

 Власти Белоруссии назвали сумму ущерба от протестных акций

Власти Белоруссии назвали сумму ущерба от протестных акций
Охрана границ Белоруссии будет усилена по всему периметру

Охрана границ Белоруссии будет усилена по всему периметру

 Экономист объяснил неоднозначную позицию Эстонии по «Северному потоку–2»

Экономист объяснил неоднозначную позицию Эстонии по «Северному потоку–2»
15:02   19 Августа 2020
Армия

Стала известна причина полета белорусского Ил-76 в Россию

Стала известна причина полета белорусского Ил-76 в Россию

Солдаты белорусской армии прилетали в Россию на Ил-76 для участия в военных состязаниях. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны республики Наталья Гаврусик.

Транспортный самолет Ил-76 ВВС Белоруссии отправился в Россию 12 августа. На борту находились военнослужащие белорусской армии, которые позже приняли участие в мероприятиях в рамках армейских международных игр "АрМИ-2020", передает ФАН.

Солдаты ВС РБ принимали участие в конкурсах "Отличник войсковой разведки", "Суворовский натиск", "Аварийный район", "Полевая кухня". В этот же день самолет вернулся в Мачулищи, сообщила пресс-секретарь.

Количество военных самолетов в белорусском небе будет большим в ближайшие дни, добавила Гаврусик. Причиной этому служат военные учения на территории РБ, а также международные "Армейские игры".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #ил-76 #белоруссия #АрМИ-2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...