Стала известна причина полета белорусского Ил-76 в Россию

Солдаты белорусской армии прилетали в Россию на Ил-76 для участия в военных состязаниях. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны республики Наталья Гаврусик.

Транспортный самолет Ил-76 ВВС Белоруссии отправился в Россию 12 августа. На борту находились военнослужащие белорусской армии, которые позже приняли участие в мероприятиях в рамках армейских международных игр "АрМИ-2020", передает ФАН.

Солдаты ВС РБ принимали участие в конкурсах "Отличник войсковой разведки", "Суворовский натиск", "Аварийный район", "Полевая кухня". В этот же день самолет вернулся в Мачулищи, сообщила пресс-секретарь.

Количество военных самолетов в белорусском небе будет большим в ближайшие дни, добавила Гаврусик. Причиной этому служат военные учения на территории РБ, а также международные "Армейские игры".