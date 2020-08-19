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16:02   19 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Украинские депутаты получили из бюджета миллионные выплаты на жилье в Киеве

Украинские депутаты получили из бюджета миллионные выплаты на жилье в Киеве

Депутаты Верховной рады или 170 нардепов за десять месяцев получили от государства 30,1 млн грн (более 80 млн руб.) в качестве компенсации из бюджета на аренду жилья в Киеве. Говорится в расследовании «Слідства.Інфо».

По информации издания, 75% из тех, кто получает компенсацию, — представители президентской фракции «Слуга народа». Например, депутат правящей партии Андрей Клочко, для которого это первый поход в парламент, за аренду жилья в Киеве получил почти 80 тыс. грн (более 200 тыс. руб.) компенсации.

Хотя Клочко родился и прописан в Киеве. У родственников и жены также есть две квартиры в столице на 75 и 65 кв. м. Впрочем, депутат решил арендовать еще одну квартиру в Киеве на 101 кв. м за государственные деньги.

По его словам, жилье приходится снимать, поскольку в квартирах, которыми владеют родственники, семье нет места, а покупать собственное жилье — дорого. При этом, в декларации Клочко указал 200 тыс. долларов и 1,3 млн грн наличных сбережений.

Нардеп последних двух созывов Николай Скорик из «Оппозиционной платформы — За жизнь» получил из бюджета 180 тыс. грн (почти полмиллиона руб.) компенсации. Скорик, судя по декларации, снимает гостиничный номер в Киеве на госсредства.

Украинские депутаты получили из бюджета миллионные выплаты на жилье в Киеве

Издание отмечает, что по 200 тыс. грн компенсационных выплат за жилье получили внефракционный нардеп Сергей Магера, член депутатской группы «Довіра» Владислав Поляк, «Слуга народа» Александр Трухин.

Однако есть и депутаты, которые также официально не имеют жилья в Киеве, но и компенсацию от государства не оформляют. В частности, депутат от «Слуги народа» Игорь Герасименко местом жительства в декларации указал город Житомир. В Киеве у Герасименко официальной недвижимости нет.

Компенсацию из госбюджета также не получает «Слуга народа» Сергей Литвиненко, хотя, судя по декларации, владеет недвижимостью в Ровенской и Закарпатье, но не в Киеве. Александр Колтунович с ОПЗЖ местом жительства указал город Луцк на Волыни и не задекларировал недвижимость в Киеве, но и компенсацию от государства на аренду квартиры не взял.

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Автор: Андрей Рыдаль
#украина #жилье #верховная рада #депутат

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