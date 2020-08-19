Украинские депутаты получили из бюджета миллионные выплаты на жилье в Киеве

Депутаты Верховной рады или 170 нардепов за десять месяцев получили от государства 30,1 млн грн (более 80 млн руб.) в качестве компенсации из бюджета на аренду жилья в Киеве. Говорится в расследовании «Слідства.Інфо».

По информации издания, 75% из тех, кто получает компенсацию, — представители президентской фракции «Слуга народа». Например, депутат правящей партии Андрей Клочко, для которого это первый поход в парламент, за аренду жилья в Киеве получил почти 80 тыс. грн (более 200 тыс. руб.) компенсации.

Хотя Клочко родился и прописан в Киеве. У родственников и жены также есть две квартиры в столице на 75 и 65 кв. м. Впрочем, депутат решил арендовать еще одну квартиру в Киеве на 101 кв. м за государственные деньги.

По его словам, жилье приходится снимать, поскольку в квартирах, которыми владеют родственники, семье нет места, а покупать собственное жилье — дорого. При этом, в декларации Клочко указал 200 тыс. долларов и 1,3 млн грн наличных сбережений.

Нардеп последних двух созывов Николай Скорик из «Оппозиционной платформы — За жизнь» получил из бюджета 180 тыс. грн (почти полмиллиона руб.) компенсации. Скорик, судя по декларации, снимает гостиничный номер в Киеве на госсредства.

Издание отмечает, что по 200 тыс. грн компенсационных выплат за жилье получили внефракционный нардеп Сергей Магера, член депутатской группы «Довіра» Владислав Поляк, «Слуга народа» Александр Трухин.

Однако есть и депутаты, которые также официально не имеют жилья в Киеве, но и компенсацию от государства не оформляют. В частности, депутат от «Слуги народа» Игорь Герасименко местом жительства в декларации указал город Житомир. В Киеве у Герасименко официальной недвижимости нет.

Компенсацию из госбюджета также не получает «Слуга народа» Сергей Литвиненко, хотя, судя по декларации, владеет недвижимостью в Ровенской и Закарпатье, но не в Киеве. Александр Колтунович с ОПЗЖ местом жительства указал город Луцк на Волыни и не задекларировал недвижимость в Киеве, но и компенсацию от государства на аренду квартиры не взял.