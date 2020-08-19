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14:26   19 Августа 2020
Общество

Россия задействовала боевые корабли для охраны строительства СП-2

Россия задействовала боевые корабли для охраны строительства СП-2

Корабли Военно-морского флота сопровождали трубоукладчик "Академик Черский" и два судна снабжения, задействованных в достройке "Северного потока — 2", рассказал заместитель секретаря Совбеза России Михаил Попов.

Силы ВМФ обеспечили безопасный переход из Владивостока в Калининград. Такая охрана необходима, чтобы предотвратить возможные провокации со стороны других стран, пояснил Попов в интервью "Интерфксу". В Арктике наблюдается столкновение интересов ведущих мировых игроков, поэтому приняты меры для поддержания безопасности в российском секторе региона, добавил он.

Сейчас укладка газопровода по дну Балтийского моря закончена более чем на 90%. Работы были приостановлены в прошлом декабре из-за санкций США, из-за которых швейцарский подрядчик Allseas отозвал свое судно. В дальнейшем ограничения были расширены, включены в оборонный бюджет США и коснулись страховых компаний, сотрудничающих с участниками строительства.

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Автор: Юлия Яковлева
#газопровод #северный поток 2 #совбез рф #вмф россии

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