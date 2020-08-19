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15:13   19 Августа 2020
Россия

Барщевский пообещал дать оценку перепалке адвокатов в деле Ефремова

Барщевский пообещал дать оценку перепалке адвокатов в деле Ефремова

Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, в прошлом известный адвокат Михаил Барщевский не взялся давать профессиональную оценку перепалке коллег, защищающих интересы актера Михаила Ефремова.

«Читал об этом в газетах, да. Знаете, я, наверное, пока не закончится процесс, воздержусь от комментария. А когда он закончится, тогда выскажусь по поводу них», — сказал он «Политике Сегодня».

Судебное заседание по делу актера 18 августа ознаменовал конфликт между адвокатом потерпевших Александром Добровинским и защитником актера Эльманом Пашаевым. Спор юристов начался после того, как Пашаев попросил суд прослушать запись его телефонного разговора с сыном погибшего в аварии Сергея Захарова — Валерием. Против выступил Добровинский, указав на возможность шантажа со стороны защитника Ефремова.

Барщевский пообещал дать оценку перепалке адвокатов в деле Ефремова

Процесс по делу Михаила Ефремова продолжается более трех месяцев. На первом заседании 5 августа российский актер не признал свою вину, подчеркнув, что не помнит произошедшего. Перед очередным слушанием, назначенным на 11 августа, Ефремова отвезли из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения здоровья. После ругани двух юристов заседание перенесли на следующий день, однако процесс пришлось прервать из-за сообщения о минировании здания.

8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови актера обнаружили большую дозу алкоголя и следы наркотических веществ. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#суд #дтп #ефремов #барщевский

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