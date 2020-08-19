Песков прокомментировал информацию о "полете" самолета ФСБ в Минск

Информацией о "полете" самолета Федеральной службы безопасности России в Минск Дмитрий Песков не располагает. Об этом пресс-секретарь президента Российской Федерации сообщил в ходе общения с журналистами.

По словам Пескова, воздушный трафик между двумя государствами очень оживленный. Он подчеркнул, что не располагает информацией о перелетах.

Ранее Дмитрий Песков опроверг информацию о движении российских войск на границу с Белоруссией. Данные слухи также отрицает президент республики Александр Лукашенко.