Соловьев заступился за Италию перед финнами

Финское издание HBL окрестило Италию нелестным прозвищем «государство-зомби» в связи с объемом экономической поддержки от других стран Евросоюза и скромным вкладом самой Италии в общее дело европейского единства. Осенью страну ждет погашение облигаций на 120 миллиардов евро.

Как отмечают финские аналитики, если Брюссель не поможет Риму, то апеннинское государство затянет всю Европу в экономический кризис. Чтобы остаться на плаву, стране удалось получить 80 млрд евро из 750 в соответствии с планом спасения экономики, рассчитанным на весь Евросоюз.

Долг Италии растёт и превысил 2,5 ТРИЛЛИОНА €...)) Все бОльшая часть долг переходит на баланс ЕЦБ (и банков € зоны) Все ближе развязка - интересно #Италия станет протекторатом бюрократов #ЕЦБ или выйдет из зоны #Евро? https://t.co/TG1tjItEWD — Guselnikov Grigory (@GuselnikovG) August 16, 2020

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в комментарии «Политике Сегодня» выразил мнение, что Страна тысячи озер не в том культурно-экономическом положении, чтобы критиковать родину Ренессанса.

«Хочу напомнить, что у Италии уже несколько тысяч лет письменной истории все ничего, никуда она не делась. Великая культура, все хорошо. И Финляндия хорошая страна. Пусть каждая занимается своими делами», — призвал он.

Соловьев обратил внимание, что Италия — не единственное системообразующее государство в Евросоюзе, экономика которого пострадала от пандемии. Журналист предрек трудные времена для новых претендентов на Шенгенскую зону.

«Если говорить об экономике, то важнее уж Германия. А то, что они [Италия и Финляндия] между собой не могут договориться, ну… Речь о том, какое будущее ждет те страны, которые так стремятся туда [в ЕС] попасть, в частности, Украина», — подчеркнул Соловьев.

Резюмируя, Соловьев признался, что проблемы страны спагетти, пиццы и живописных озер его не заботят:

«А я вообще ничего не думаю. Я — не итальянец, мне и думать об этом не надо. Мне это совсем неинтересно».

В мае старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова заявила, что пандемия коронавируса существенно отразилась на бюджете и госдолге Италии. Впереди у страны «долгий и печальный» путь выхода из кризиса. Пандемия спровоцировала разговоры об Italexit по аналогии с британским движением за выход из ЕС — Brexit. В июне политическое движение «Свободная Италия» призвало провести соответствующий референдум. Законопроект активисты внесли на рассмотрение в Верховный Кассационный суд страны.