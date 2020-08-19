Утилизационный сбор и ослабление рубля повысили цены на автомобили

К концу года в России стоимость машин сильно увеличится, прогнозирует член общественного совета Росавтодора и автоэксперт Игорь Моржаретто. Также ожидается существенное падение спроса на авто — по нескольким причинам.

«Цены растут и будут расти, это безусловно. Сейчас пока, по результатам шести месяцев, [они] выросли на 9%, по итогам года — 15%. А деньги у народа кончатся, продажи упадут. Доходы то не растут, только падают», — пояснил он в комментарии «Политике Сегодня».

Специалист говорит, что повышение цен на автомобили в первую очередь связано с девальвацией рубля. Во-вторых, с увеличением утилизационного сбора: с 1 января 2020 года величина платежа по некоторым сегментам авторынка выросла более чем в два раза. Например, на новые «легковушки» с двигателем от одного до двух литров вместо 84 тысяч рублей теперь взимается 178,4 тысячи. Причем, если раньше это касалось только иномарок, то с этого года Всемирно торговая организация (ВТО) вынудила Россию распространить сбор и на отечественный автопром.

Возросшая плата за утилизацию привела к падению запроса на автомобили весной на 70%, указал Моржаретто. Однако сейчас ситуация налаживается. Вместе с тем прогнозировать, что будет в следующем году с ценами и спросом, крайне сложно.

«Сейчас спрос растет: где-то плюс 7% по новым автомобилям. В сентябре тоже прогнозируется небольшое увеличение. Но что будет дальше, пока неизвестно. Может, нас снова на карантин посадят — сейчас не простая ситуация в России», — констатировал радиоведущий.

Что касается авторынка, то он не встанет, уверяет Игорь Моржаретто, однако сильно просядет. Такого падения спроса на машины в России давно не наблюдалось.

«Поэтому автодилерам приходится повышать цены, иначе они перестанут работать, им это невыгодно. Но делают они это поэтапно, где-то один процент в месяц».

Ранее «Политика Сегодня» обсудила дефицит автомобилей на отечественном рынке с автоэкспертом Максимом Кадаковым. Он объяснил, что нехватка моделей связана с простоями в производстве и нарушенной логистикой.

«Какие-то машины не произвели, какие-то произвели, но еще не поставили, не растаможили. Поэтому обнаружили дефицит», — пояснял эксперт.

Однако к концу года, по мнению Кадакова, ситуация на авторынке стабилизируется: