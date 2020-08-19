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Песков прокомментировал информацию о "полете" самолета ФСБ в Минск

 Песков считает, что белорусы должны самостоятельно решать свои проблемы

Песков считает, что белорусы должны самостоятельно решать свои проблемы
14:06   19 Августа 2020
Политика

Песков считает, что белорусы должны самостоятельно решать свои проблемы

Песков считает, что белорусы должны самостоятельно решать свои проблемы

Потребность Белоруссии в российской помощи в рамках ОДКБ для наведения порядка в настоящее время отсутствует. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Минске считают, что ситуация в стране под контролем.

Внешнее вмешательство в разрешение белорусских разногласий недопустимо, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как передает РенТВ, он заявил, что белорусы должны самостоятельно решать свои проблемы в рамках правового поля и в формате диалога. Необходимости вмешательства России в настоящий момент, по его словам, нет.

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Автор: Борис Нестеров
#песков #белоруссия #вмешательство

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