Песков считает, что белорусы должны самостоятельно решать свои проблемы

Потребность Белоруссии в российской помощи в рамках ОДКБ для наведения порядка в настоящее время отсутствует. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Минске считают, что ситуация в стране под контролем.

Внешнее вмешательство в разрешение белорусских разногласий недопустимо, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как передает РенТВ, он заявил, что белорусы должны самостоятельно решать свои проблемы в рамках правового поля и в формате диалога. Необходимости вмешательства России в настоящий момент, по его словам, нет.