Российской техники нет на белорусской территории, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что несмотря на заключенный договор о коллективной безопасности, белорусская сторона не просила военной помощи. Тут нечего комментировать, резюмировал Песков.

Ранее президент РБ Александр Лукашенко также опроверг сообщения СМИ о якобы российской технике в Белоруссии. Он заявил, что за российские войска пытаются выдать белорусскую технику, которая направлялась, согласно приказу, к западным границам с Польшей.