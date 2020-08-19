Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия задействовала боевые корабли для охраны строительства СП-2

Россия задействовала боевые корабли для охраны строительства СП-2

 Контр-адмирал назвал главный козырь «ржавеющего» флота России

Контр-адмирал назвал главный козырь «ржавеющего» флота России
Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии иностранных войск

Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии иностранных войск

 Юрист раскрыл детали выхода на досрочную пенсию для многодетных родителей

Юрист раскрыл детали выхода на досрочную пенсию для многодетных родителей
Песков прокомментировал информацию о "полете" самолета ФСБ в Минск

Песков прокомментировал информацию о "полете" самолета ФСБ в Минск

 Песков считает, что белорусы должны самостоятельно решать свои проблемы

Песков считает, что белорусы должны самостоятельно решать свои проблемы
Россия задействовала боевые корабли для охраны строительства СП-2

Россия задействовала боевые корабли для охраны строительства СП-2

 Контр-адмирал назвал главный козырь «ржавеющего» флота России

Контр-адмирал назвал главный козырь «ржавеющего» флота России
Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии иностранных войск

Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии иностранных войск

 Юрист раскрыл детали выхода на досрочную пенсию для многодетных родителей

Юрист раскрыл детали выхода на досрочную пенсию для многодетных родителей
Песков прокомментировал информацию о "полете" самолета ФСБ в Минск

Песков прокомментировал информацию о "полете" самолета ФСБ в Минск

 Песков считает, что белорусы должны самостоятельно решать свои проблемы

Песков считает, что белорусы должны самостоятельно решать свои проблемы
14:02   19 Августа 2020
Весь мир

Кремль опроверг слухи о переброске военных к границам с Белоруссией

Кремль опроверг слухи о переброске военных к границам с Белоруссией

Российской техники нет на белорусской территории, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что несмотря на заключенный договор о коллективной безопасности, белорусская сторона не просила военной помощи. Тут нечего комментировать, резюмировал Песков.

Ранее президент РБ Александр Лукашенко также опроверг сообщения СМИ о якобы российской технике в Белоруссии. Он заявил, что за российские войска пытаются выдать белорусскую технику, которая направлялась, согласно приказу, к западным границам с Польшей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#кремль #белоруссия #дмитрий песков #вс рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...