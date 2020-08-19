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16:01   19 Августа 2020
Россия

Эколог объяснил урон природе от одноразовых масок на примере презерватива

Эколог объяснил урон природе от одноразовых масок на примере презерватива

Ущерб окружающей среде от выброшенных одноразовых масок незначителен по сравнению с вредом от общего объема мусора. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» привел главный эколог природоохранного фонда «Верховье» Юлий Добрушин, комментируя опасения британских коллег.

«Подобного рода утверждения — демагогия. Если одноразовые маски действительно помогают бороться с распространением коронавирусной инфекции, а все специалисты в этой сфере говорят, что это действительно так, то другие обстоятельства уже вторичны. При всех сложностях с переработкой масок, все-таки, это ничтожная доля от общего количества мусора, которое мы выбрасываем ежедневно в окружающую среду», — говорит эксперт.

Ранее специалисты Портсмутского университета (Великобритания) призвали отказаться от одноразовых масок из-за урона природе. В интервью изданию The Conversation ученые подчеркнули, что большая часть средств индивидуальной защиты (СИЗ) изготавливается из пластиковых материалов, которые сохраняются в окружающей среде десятки и сотни лет.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе пластиковые отходы наносят урон окружающей среде и ее обитателям, говорится в статье. В частности, некоторые животные могут употреблять фрагменты пластиковых масок в пищу. Также пластик распадается на мелкие фракции, которые со временем накапливаются в пищевых цепях. Ученые призвали отказаться от использования одноразовых масок в пользу многоразовых.

«Не могу понять такого довода. Извините меня за такую аналогию, но если считать, что презервативы плохо перерабатываются, и тоже являются фактором загрязнения окружающей среды... то отказаться от их использования и призывать к этому... ну, как-то дико звучит», — заключил собеседник издания.

Эколог не увидел в одноразовых масках большого вреда для природы

Обязательный масочный режим действует в большинстве регионов России с 8 мая. Средства индивидуальной защиты нужно носить в общественном транспорте, такси, магазинах и прочих организациях. Маски могут быть как медицинскими, так и тканевыми. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим в столице может сохраняться на протяжении еще нескольких месяцев.

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Автор: Арсений Аскольский
#экология #вред #маски #коронавирус

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