Эколог объяснил урон природе от одноразовых масок на примере презерватива

Ущерб окружающей среде от выброшенных одноразовых масок незначителен по сравнению с вредом от общего объема мусора. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» привел главный эколог природоохранного фонда «Верховье» Юлий Добрушин, комментируя опасения британских коллег.

«Подобного рода утверждения — демагогия. Если одноразовые маски действительно помогают бороться с распространением коронавирусной инфекции, а все специалисты в этой сфере говорят, что это действительно так, то другие обстоятельства уже вторичны. При всех сложностях с переработкой масок, все-таки, это ничтожная доля от общего количества мусора, которое мы выбрасываем ежедневно в окружающую среду», — говорит эксперт.

Ранее специалисты Портсмутского университета (Великобритания) призвали отказаться от одноразовых масок из-за урона природе. В интервью изданию The Conversation ученые подчеркнули, что большая часть средств индивидуальной защиты (СИЗ) изготавливается из пластиковых материалов, которые сохраняются в окружающей среде десятки и сотни лет.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе пластиковые отходы наносят урон окружающей среде и ее обитателям, говорится в статье. В частности, некоторые животные могут употреблять фрагменты пластиковых масок в пищу. Также пластик распадается на мелкие фракции, которые со временем накапливаются в пищевых цепях. Ученые призвали отказаться от использования одноразовых масок в пользу многоразовых.

«Не могу понять такого довода. Извините меня за такую аналогию, но если считать, что презервативы плохо перерабатываются, и тоже являются фактором загрязнения окружающей среды... то отказаться от их использования и призывать к этому... ну, как-то дико звучит», — заключил собеседник издания.

Обязательный масочный режим действует в большинстве регионов России с 8 мая. Средства индивидуальной защиты нужно носить в общественном транспорте, такси, магазинах и прочих организациях. Маски могут быть как медицинскими, так и тканевыми. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим в столице может сохраняться на протяжении еще нескольких месяцев.