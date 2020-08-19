Песков заявил, что белорусы для россиян являются братским народом

Белорусы являются братским народом для россиян, а Белоруссия — братской для России страной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Также в пресс-службе Кремля подчеркнули, что Белоруссия должна самостоятельно решать свои проблемы.

Выборы белорусского президента состоялись 9 августа 2020 года. Согласно данным ЦИК, свыше 80% голосов получил действующий лидер страны Александр Лукашенко. На втором месте оказалась Светлана Тихановская, получившая 10,12%. После объявлений итогов выборов по стране начались акции протеста.