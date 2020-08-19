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 Песков считает, что белорусы должны самостоятельно решать свои проблемы

Песков считает, что белорусы должны самостоятельно решать свои проблемы
Россия задействовала боевые корабли для охраны строительства СП-2

Россия задействовала боевые корабли для охраны строительства СП-2

 Контр-адмирал назвал главный козырь «ржавеющего» флота России

Контр-адмирал назвал главный козырь «ржавеющего» флота России
Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии иностранных войск

Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии иностранных войск

 Юрист раскрыл детали выхода на досрочную пенсию для многодетных родителей

Юрист раскрыл детали выхода на досрочную пенсию для многодетных родителей
Песков прокомментировал информацию о "полете" самолета ФСБ в Минск

Песков прокомментировал информацию о "полете" самолета ФСБ в Минск

 Песков считает, что белорусы должны самостоятельно решать свои проблемы

Песков считает, что белорусы должны самостоятельно решать свои проблемы
13:51   19 Августа 2020
Политика

Песков заявил, что белорусы для россиян являются братским народом

Песков заявил, что белорусы для россиян являются братским народом

Белорусы являются братским народом для россиян, а Белоруссия — братской для России страной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Также в пресс-службе Кремля подчеркнули, что Белоруссия должна самостоятельно решать свои проблемы.

Выборы белорусского президента состоялись 9 августа 2020 года. Согласно данным ЦИК, свыше 80% голосов получил действующий лидер страны Александр Лукашенко. На втором месте оказалась Светлана Тихановская, получившая 10,12%. После объявлений итогов выборов по стране начались акции протеста.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #песков #кремль #белоруссия #лукашенко

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