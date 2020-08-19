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13:46   19 Августа 2020
Общество

Дело Ефремова снова перенесли из-за эвакуации в суде

Дело Ефремова снова перенесли из-за эвакуации в суде

Пожарная тревога сработала в здании суда Москвы.

Эвакуация персонала и всех гостей началась в Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело актера Михаила Ефремова. Информацию об этом сообщает корреспондент "МК", который находился в здании во время процесса.

Процесс по делу о смертельном ДТП, виновником которого стал известный актер, переносится уже не впервые. В прошлый раз разбирательство было перенесено из-за состояния актера. По заявлению его адвоката Эльмана Пашаева, у артиста случился инсульт, после чего его госпитализировали.

Восьмого июня Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль известного актера врезался в транспортное средство 57-летнего Сергея Захарова, который погиб в больнице на следующий день. Сторонники артиста призывают общественность смягчиться при вынесении приговора. Однако правозащитники и публичные личности уверены, что актер должен понести наказание по всей строгости закона.

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Автор: Руслан Неглинный
#суд #дтп #эвакуация #ефремов

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