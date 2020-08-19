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13:42   19 Августа 2020
Общество

Свидетель по делу Ефремова может быть замешана в сбыте наркотиков

Свидетель по делу Ефремова может быть замешана в сбыте наркотиков

Правоохранители проверяют свидетеля защиты по делу актера Михаила Ефремова на причастность к сбыту наркотиков.

Следствие предполагает, что свидетель является поставщиком запрещенных веществ Ефремову. Женщина в настоящее время находится в статусе подозреваемой. Российского актера пытались допросить по делу о сбыте наркотиков, но безуспешно.

Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Жертвой аварии стал уроженец Рязани. Родственники погибшего Сергея Захарова требуют максимального наказания для злоумышленника, невзирая на его общественный статус.

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Автор: Василий Пименов
#суд #наркотики #ефремов #свидетель

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