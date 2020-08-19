Экономист объяснил неоднозначную позицию Эстонии по «Северному потоку–2»

В позиции Эстонии, которая на словах не хочет, чтобы российский газопровод «Северный поток-2» был достроен, но тем не менее присоединилась к коллективной ноте протеста против санкционного давления США на ФРГ в этом вопросе, нет никакого противоречия.

Об этом в интервью изданию ERR заявил эстонский эксперт в области экономики, бывший глава Министерства транспорта и связи Райво Варе.

По его словам, эстонское правительство, которое по-прежнему считает строительство российского газопровода в Европу «опасным» с политической точки зрения, было вынуждено признать, что методы, которыми США пытаются помешать его достройке, противоречат регулятивным правилам Евросоюза, тем более, что Вашингтон, хоть и прикрывается заявлениями о необходимости защищать энергетическую безопасность Евросоюза, на самом деле преследует в этом вопросе собственную финансовую выгоду.

«Юридическая позиция Брюсселя сейчас состоит в том, что (проект «Северный поток–2») сейчас полностью соответствует законам. Но политическая позиция некоторых стран такова, что этот проект нехорош, и они оспаривают его соответствие юридическим рамкам», — приводит местное издание слова экс-министра.

По словам Варе, Евросоюз считает себя самодостаточной правовой силой в мире и убежден, что на европейской территории все должно подчиняться внутренним правилам ЕС.

«Тут не предусмотрено, что какие-то страны могут в отношении Европы осуществлять свою юрисдикцию, в данном случае США со своими санкциями», — подчеркнул эксперт.

Европа, убежден он, должна защищаться от подобного вмешательства, потому что, если она позволит себе проявить слабость с формально-юридической точки зрения, она потеряет всю конструкцию. А государственная позиция отдельно взятой Эстонии, четко вписывается в эту конструкцию Евросоюза, так как она является его частью, заключил Варе.

Напомним, ранее американские сенаторы-демократы заявили, что под новые жесткие санкции США против российского газопровода «Северный поток-2» могут попасть не только все иностранные компании, участвующие в его строительстве, но даже порт немецкого города Засниц, где проводится сборка труб и другого оборудования. В ответ 24 из 27 входящих в Евросоюз стран направили в Госдепартамент США коллективную ноту протеста. Подписи под документом отказались поставить лишь Польша, Румыния и Литва. Все остальные страны Евросоюза согласились с тем, что ни одна третья страна не может угрожать европейским государствам экономическими санкциями за то, что европейские компании ведут законный бизнес на территории Европы.