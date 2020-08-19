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 Песков считает, что белорусы должны самостоятельно решать свои проблемы

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13:32   19 Августа 2020
Политика

Интернет-пользователи раскритиковали Тихановскую за ее слова про Крым

Интернет-пользователи раскритиковали Тихановскую за ее слова про Крым

Пользователи Сети возмутились заявлением бывшего кандидата на белорусских выборах Светланы Тихановской о воссоединении Крыма с Россией якобы в результате "кровопролития".

Тихановская во время интервью отметила, что не вникала в происходящее вокруг Крыма в 2014 году. Однако она назвала "кровопролитием" события на полуострове. Интернет-пользователи с негодованием отреагировали на слова экс-кандидата, пишет "ПолитРоссия".

Один из пользователей отметил, что по такой логике можно назвать "кровопролитием" деятельность Тихановской в Минске. Другой юзер предложил бывшей претендентке на пост главы Белоруссии занять официальную должность в республике, прежде чем делать такие заявления.

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Автор: Юлия Яковлева
#крым #белоруссия #тихановская

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