Интернет-пользователи раскритиковали Тихановскую за ее слова про Крым

Пользователи Сети возмутились заявлением бывшего кандидата на белорусских выборах Светланы Тихановской о воссоединении Крыма с Россией якобы в результате "кровопролития".

Тихановская во время интервью отметила, что не вникала в происходящее вокруг Крыма в 2014 году. Однако она назвала "кровопролитием" события на полуострове. Интернет-пользователи с негодованием отреагировали на слова экс-кандидата, пишет "ПолитРоссия".

Один из пользователей отметил, что по такой логике можно назвать "кровопролитием" деятельность Тихановской в Минске. Другой юзер предложил бывшей претендентке на пост главы Белоруссии занять официальную должность в республике, прежде чем делать такие заявления.