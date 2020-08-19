Экстренный саммит по Белоруссии стартовал в Евросоюзе

Лидеры государств и главы правительств Евросоюза начали экстренный саммит в формате видеоконференции, посвященный ситуации в Белоруссии.

Переговоры, созванные по инициативе Польши и Литвы, проходят в закрытом режиме. Председатель Европейского совета Шарль Мишель написал в Twitter, что будет обсуждаться вопрос о том, как наилучшим образом отвечать на события в РБ. По его мнению, следует прекратить насилие и запустить мирный диалог.

"Руководство Белоруссии должно реагировать на волю народа", — добавил он.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а занявшая второе место Светлана Тихановская — только 10%. Она покинула страну и сейчас находится в Литве, при этом оппозиция призывает народ к протестам и забастовкам.