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 Песков считает, что белорусы должны самостоятельно решать свои проблемы

Песков считает, что белорусы должны самостоятельно решать свои проблемы
13:23   19 Августа 2020
Общество

Экстренный саммит по Белоруссии стартовал в Евросоюзе

Экстренный саммит по Белоруссии стартовал в Евросоюзе

Лидеры государств и главы правительств Евросоюза начали экстренный саммит в формате видеоконференции, посвященный ситуации в Белоруссии.

Переговоры, созванные по инициативе Польши и Литвы, проходят в закрытом режиме. Председатель Европейского совета Шарль Мишель написал в Twitter, что будет обсуждаться вопрос о том, как наилучшим образом отвечать на события в РБ. По его мнению, следует прекратить насилие и запустить мирный диалог.

"Руководство Белоруссии должно реагировать на волю народа", — добавил он.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а занявшая второе место Светлана Тихановская — только 10%. Она покинула страну и сейчас находится в Литве, при этом оппозиция призывает народ к протестам и забастовкам.

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Автор: Яна Либерман
#евросоюз #белоруссия #саммит ес #протесты в белоруссии

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