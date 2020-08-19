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Песков прокомментировал информацию о "полете" самолета ФСБ в Минск

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 Песков считает, что белорусы должны самостоятельно решать свои проблемы

Песков считает, что белорусы должны самостоятельно решать свои проблемы
13:21   19 Августа 2020
Общество

Лавров высказался по поводу попыток влияния извне на Белоруссию

Лавров высказался по поводу попыток влияния извне на Белоруссию

Внешние игроки пытаются использовать ситуацию в Белоруссии для установки своих порядков.

Попытки влияния внешних игроков на внутреннюю ситуацию в Белоруссии вызывают тревогу в Москве. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались после оглашения предварительных результатов выборов президента страны. По данным ЦИК, действующий глава государства набрал больше 80% голосов своих избирателей. После этого большое количество людей вышло на улицы страны на несанкционированные митинги.

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Автор: Борис Нестеров
#мид #лавров #белоруссия

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