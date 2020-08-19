Лавров высказался по поводу попыток влияния извне на Белоруссию

Внешние игроки пытаются использовать ситуацию в Белоруссии для установки своих порядков.

Попытки влияния внешних игроков на внутреннюю ситуацию в Белоруссии вызывают тревогу в Москве. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались после оглашения предварительных результатов выборов президента страны. По данным ЦИК, действующий глава государства набрал больше 80% голосов своих избирателей. После этого большое количество людей вышло на улицы страны на несанкционированные митинги.