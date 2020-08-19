Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии иностранных войск

Фейк о присутствии в Белоруссии российских войск развенчал на заседании Совета безопасности президент республики Александр Лукашенко. Он заявил, что войска, идущие на запад страны, — это белорусская армия.

Технология создания фейков о российских войсках в Белоруссии, по словам Александра Лукашенко, не требует большой изобретательности. Как передает БелТА, глава страны на заседании Совбеза РБ отметил, что западные СМИ просто берут снимки колонн военной техники и без указания принадлежности этой техники публикуют ее, заявляя, что это российская армия. Лукашенко напомнил, что недавно он отдал приказ усилить западные границы страны, и заявил об отсутствии иностранных военных в Белоруссии.