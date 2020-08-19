Активность фальшивомонетчиков связали с падением доходов россиян

Центробанк сообщил о росте фальшивых купюр впервые за два года. Так, за первую половину 2020 года выявили 19 тысяч подделок, из которых большую часть составили крупные банкноты. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал «Политике сегодня», с чем связан «бум» работы фальшивомонетчиков. В первую очередь, по его словам, это стало результатом упадка российской экономики и уменьшения прибыли россиян.

«Чем хуже состояние экономики, тем больше офшор и всякого рода сомнительных преступных действий начинает совершаться. Если у людей снижаются доходы, то они идут на правонарушения. Также многие теряют бдительность, они могут быть не так внимательны, когда получают деньги, а фальшивомонетчики этим пользуются», — пояснил банкир.

Помимо этого, если у людей нет денег, то они работают больше в сером обороте, продолжает Тосунян. Эта сфера для фальшивомонетчиков — райское место, где можно легко сбыть некачественные купюры.

Бороться с изготовителями подделок сложно, и полностью от них избавиться не получится, предрекает финансист.

«Это как вирус, с ним ты можешь бороться, не допуская сильного масштаба, но полностью его подавить невозможно».

Эксперт объясняет: финансовые преступники идут не только туда, где крупные купюры и особый уровень защиты, но и в зону более мелких денег – опускаются на уровень тысяч, а иногда сотен.

«Когда есть потребность в наличных, а она возрастает в условиях снижения доходов, то, конечно, они используют свои возможности. Да и сейчас технически все больше и больше способов изготавливать поддельные купюры», — резюмировал Тосунян.

Зато Центробанк отметил положительную тенденцию, связанную с иностранной валютой, — подделок стало значительно меньше по сравнению с прошлым годом. В 2020 году таких фальшивых банкнот зафиксировано всего 813 штук. По большей части, это доллары и евро.