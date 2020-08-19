Очередное заседание Совета безопасности Республики Беларусь с участием глав регионов провел президент РБ Александр Лукашенко. Он отметил наличие угроз со стороны митингующих в адрес некоторых групп граждан и поблагодарил рабочих, которые не бастуют.

Противники президента Республики Беларусь Александра Лукашенко проявляют агрессию в адрес тех, кто не поддерживает их позицию. Как сообщает БелТА, глава страны во время заседания Совбеза отметил смелость рабочих, которым приходится идти к проходным через "улюлюкающую" толпу. Он напомнил рабочим, что именно они являются хозяевами на своих заводах, и пообещал разобраться с теми, кто позволяет себе угрозы в их адрес.