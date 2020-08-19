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 Латвия не считает возможным признать Тихановскую победителем выборов в РБ

Латвия не считает возможным признать Тихановскую победителем выборов в РБ
12:11   19 Августа 2020
Политика

Латвия не считает возможным признать Тихановскую победителем выборов в РБ

Латвия не считает возможным признать Тихановскую победителем выборов в РБ

Латвия не считает возможным признать экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую победителем выборов в республике. Об этом заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич.

По словам Ринкевича, "реальные результаты выборов неизвестны", поэтому признать Тихановскую победителем не считается возможным.

"Есть лишь новости о том, что имели место масштабные фальсификации", — цитирует политика информагентство LETA.

Кроме того, дипломат добавил, что решение проблем Белоруссии сосредоточено в Минске, а вмешательства извне быть не должно.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа, после чего в стране начались митинги. По данным ЦИК республики, Александр Лукашенко получил 80% голосов избирателей, а Светлана Тихановская — 10,1%.

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Автор: Ирина Большунова
#латвия #белоруссия #тихановская

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