Контр-адмирал назвал главный козырь «ржавеющего» флота России
Согласно исследованию журнала Naval War College Review, российский военный флот значительно уступает американскому по боевой мощи. Издание ссылается на заявление отставного капитана ВМФ США со службой в военно-морской разведке Брэдфорда Дисмьюкеса, который считает, что «ржавеющие, усыхающие» корабли ВМФ РФ не представляют серьезной угрозы в открытом океане.
Контр-адмирал, кавалер ордена Красной звезды Владимир Богдашин в беседе с «Политикой Сегодня» заметил, что американские коллеги не учли возможностей российских подлодок с баллистическими ракетами.
«Надводный флот в военное время обеспечивает боевую устойчивость, охрану и оборону стратегических ядерных сил. Если в мирное время, когда локальные конфликты, то США осуществляют удары с помощью авиации с авианосцев, тактическим ракетами с кораблей или с берега. Но какой бы не был надводный флот, успех в войне определяют подводные лодки», — объяснил военный эксперт.
Контр-адмирал согласился с американским отставным капитаном в том, что Россия уступает США в количестве авианосцев, однако соотношение боевых единиц ВМФ РФ основано на оборонительной военной доктрине государства.
«На сегодняшний день все исходит в РФ из военной доктрины. Главные задачи — борьба с терроризмом, защита берегов, территориальных вод и полезных ископаемых. Для этого огромные авианосцы не нужны. А США надо, потому что они далеко и без авианосцев ничего не смогут сделать, поэтому у них одно развитие, а у нас — другое», — разъяснил Богдашин.
При этом, военная доктрина РФ меняется, продолжил контр-адмирал. Сейчас страна строит средние и крупные корабли ради развития Арктической зоны и защиты интересов в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах.
В исследовании Брэдфорд Дисмьюкес предложил НАТО в случае гипотетического конфликта не выводить корабли в океан, а наступать ближе к российскому побережью, чтобы «при помощи блокады воспользоваться глобальным морским преимуществом Запада в море». Ведь РФ располагает крупным рыболовным флотом, а также судами, перевозящими не только грузы, но и сжиженный природный газ.
По мнению отставного американского капитана, такая концентрация перевозок представляет для РФ риск, а для США и союзников — возможность. Если Россия и НАТО когда-либо вступят в войну, корабли Североатлантического Альянса смогут выследить и потопить российские грузы.
«Количество кораблей не определяет мощь, силу военно-морского флота. Подводная лодка, несущая баллистическую ракету, которая может уничтожить несколько городов на территории другого государства, может стрелять с середины реки Волга. Баллистическая ракета долетит до любой точки мира, зачем нам большой надводный флот? А войну вести в районах Антарктиды, в южной части Атлантического или Индийского океанов мы не собираемся, у нас там нет врагов», — подытожил Богдашин.