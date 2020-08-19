Вторая часть основанного на реальных событиях фильма «Шугалей» повысит общественный резонанс, связанный с бесправным положением двух российских граждан в Ливии. Об этом, комментируя анонсированную картину, рассказал «Политике Сегодня» председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. По мнению эксперта, кино усилит эффект дипломатии и поможет ускорить возвращение на родину похищенных социологов из Фонда защиты национальных ценностей.

«Общественное мнение всегда помогает дипломатии. Это первое. Дальше задача наших дипломатов. Широкомасштабная поддержка народа повлияет не только на самих дипломатов, но и на другую сторону, которая россиян удерживает. В любом случае для решения любой проблемы очень важная конструктивная поддержка народа», — сказал Антон Цветков.

Первая часть художественного фильма «Шугалей» вышла на экраны в мае 2020 года. Кинолента повествует о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, больше года удерживаемых в плену в Ливии. Целью их визита в североафриканскую страну весной 2019 года было изучение общественного мнения ливийцев, однако мужчин схватили боевики группировки RADA. Это формирование выполняет в Правительстве национального согласия (ПНС) Ливии функции «силовых структур».

Россиян удерживают в бывшем аэропорту Триполи «Митига», переоборудованном боевиками в тюрьму. Им не предъявлено обвинений: вероятно, ПНС держит социологов в плену с целью обменять пленных на политическую поддержку на мировой арене. Такой вывод можно сделать из стенограммы телефонного разговора между сотрудником Фонда защиты национальных ценностей, где и работали россияне, и главой высшего госсовета ПНС Ливии Халедом аль-Мишри.

К этой же версии склоняется эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

«Ливия расколота. Она давно превратилась в страну полисов. В ней действуют различные бандитские и полубандитские группировки. <...>. Скорее всего, за социологов эти ребята захотят денег. Если их не убили, это хороший знак. Никакого черного юмора. Раз они живы больше года, значит, скорее всего, за них хотят какой-то выкуп или какие-то дивиденды и преференции. Борьба за власть идет с переменным успехом, и, возможно, их держат на будущее», — оценил эксперт.

На пикеты в поддержку Шугалея и Суэйфана в начале весны выходили журналисты, блогеры, общественные деятели, социологи и политологи. Солидарность россиянам выразили и депутаты Госдумы: Виталий Милонов, Сергей Вострецов и Николай Земцов. Ранее политолог Иван Аркатов в беседе с «Политикой Сегодня» предложил показать «Шугалея-2» властям стран Северной Африки