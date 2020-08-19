Юрист раскрыл детали выхода на досрочную пенсию для многодетных родителей

Правом раннего выхода на пенсию в России обладают родители трех и более детей, пояснил юрист Юрий Капштык.

Срок выхода на заслуженный отдых зависит от количества детей в семье. Стандартный пенсионный возраст для женщин в России составляет 60 лет. За каждого ребенка от этого значения отнимается один год, рассказал юрист.

Мать с тремя детьми может выйти на пенсию в 57 лет. Воспитавшие пятерых имеют право сделать это в 55 лет, передает слова эксперта издание "ПолитЭксперт".

Необходимыми условиями также являются 15-летний трудовой стаж и воспитание каждого ребенка минимум до восьми лет. На льготы могут претендовать и многодетные отцы, если таковыми их признали на официальном уровне, отметил Капштык.