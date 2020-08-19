Главы нефтяных компаний попросили Путина не повышать налоги в отрасли

Российские нефтяные компании пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на предложенную Минфином корректировку НДД и НДПИ.

Главы нефтяных компаний считают, что изменение параметра налогов за 10 лет приведет к потере 35 тыс. рабочих мест и снижению добычи нефти на 600 млн тонн, передает "Коммерсантъ". Письмо подписали главы "Роснефти", "Лукойла", "Газпром нефти", "Татнефти" и "Зарубежнефти", отмечает газета.

По данным издания, президент РФ принял решение, что жалобой займется вице-премьер Юрий Борисов. Путин поставил на письме резолюцию "рассмотреть и представить предложения".