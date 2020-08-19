Как сочинский кинофестиваль влияет на отношения Москвы с Лондоном
Международный кинофестиваль SIFFA в пятый раз пройдет в городе Сочи. Мероприятие запланировано на 3-7 ноября 2020 года. Организаторы рассчитывают на офлайн-формат и обещают принять во внимание все рекомендации Роспотребнадзора. Об этом рассказала учредитель и президент фестиваля Любовь Балагова.
«Вчера у меня была очень продуктивная встреча с руководителями департаментов. Мы обретаем значимость для города», — подчеркнула она.
Первая пресс-конференция SIFFA-20 в Сочи. Шоу должно продолжаться! Доброе утро из прекрасного Сочи! Включаю свое селфи с журналистами, посетившими пресс-конференцию вчера 18 августа 2020 года в 16.00 в Зимнем театре, где успешно прошла первая пресс-конференция после старта пандемии Covid-19. Тема пресс-конференции: Специфика VIII SIFFA и празднование 5-летия фестиваля. Важные упоминания были сделаны о способах защиты от распространения COVID-19. Я также проинформировала присутствующих о проекте проведения в этом году нового музыкального фестиваля в рамках SIFFA, который̆ любезно поддерживается Фондом Культуры РФ. Культура РФ. Также объявлено специальное дополнение к номинациям конкурса: конкурс мобильных телефонов с профессором Карлом Бардошем @ karlbard1 SIFFA-20’ First Press-conference in Sochi. The Show Must Go On! Good morning from gorgeous Sochi! I included my selfie with the journalists attended the press conference, yesterday on August 18, 2020 at 16.00 at the Winter Theater, where the first press conference after the start of the Covid-19 pandemic was successfully hold. The topic of the press conference was: The specifics of the Eighth SIFFA and the celebration of the 5th Year Anniversary of the festival. Important mentions were made about the ways of protections of ourselves from the spread COVID-19. I also informed the attendees about the project to hold a new music festival within the SIFFA this year which is kindly supported by the Fund of Culture of the RF. Special addition to the competition categories was also announced: cell phone competition with professor Karl Bardosh @karlbard1 #siffa #filmfestival #sochi #russia #russianbritish #british #cellphone #cinena #staysafe #beaware #of #covid19
Российский поэт, писатель и сценарист проживает в Великобритании. С помощью фестиваля Любовь Балагова хочет повлиять на отношения двух стран и создать благоприятные условия для вовлечения российских режиссеров и продюсеров в мировое киносообщество. Для этого организаторы SIFFA показывают британцам картины, сделанные в России, а также привозят в Сочи зарубежных звезд и современные шедевры Соединенного Королевства.
В ноябре россиянам предстоит знакомство с продюсером-оскароносцем Стивеном Мао, писателем и сценаристом Ричардом Дикеном и известной британской актрисой Дебби Арнольд. По словам Любови Балаговой, не обделит вниманием поклонников и актер Питер Феррис, к мастер-классам которого уже привыкли жители курорта.
Нельзя отрицать и политическую значимость ежегодного события. Так, членом жюри фестиваля уже становилась Элизабет Джонс — влиятельный британский политик. По ее мнению, инициатива россиянки, живущей в Великобритании и возводящей культурные мосты, является примером уважения к народам обоих государств и библейской «любви к ближнему».
«Не забывайте, что благодаря нам после шестидесяти лет восстановилось родство Челтнема и Сочи. Это было прервано. Это наш кинофестиваль соединил их снова в 2017 году», — отмечает успехи SIFFA Балагова.
По признанию Любови Балаговой, в Сочи политических лидеров она приглашает для того, «чтобы они видели, что Россия — это не то, что Би-би-си рассказывает».
Пандемия коронавируса внесла в программу кинопремии свои коррективы: появилась номинация для фильмов, снятых на телефон, к офлайн-церемониям добавятся онлайн-тренинги. В залах, где будут проходить просмотры, число зрителей ограничат по понятным причинам, но для не попавших на сеанс организуют дистанционное знакомство с кинолентами.
В этом году в планах организаторов также провести фестиваль музыки «Ирида». Любовь Балагова считает, что нужно активнее выявлять таланты, на которые богата сочинская земля, сочетающая в себе красоту, духовность и историю. Богат город-курорт и на культурные события. За несколько недель до SIFFA на побережье пройдет открытый российский фестиваль «Кинотавр».
«Наряду с Москвой и Санкт-Петербургом город Сочи имеет полное право считаться одним из крупнейших центров отечественного кино», — уверена начальник местного Управления культуры Марианна Устинова.
Устинова добавляет, что деятелей искусства курорт привлекает еще со времен Владимира Маяковского.
«Стоит устроить премьеру нового фильма в Сочи, как о ней становится известно повсюду, как говорится, от Москвы до самых до окраин! — отмечает глава ведомства. — Поэтому организаторы кинофестивалей и стремятся проводить праздники кино именно в нашем городе. И считают кинозрителей Сочи самыми благодарными на свете!»