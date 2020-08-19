Как сочинский кинофестиваль влияет на отношения Москвы с Лондоном

Международный кинофестиваль SIFFA в пятый раз пройдет в городе Сочи. Мероприятие запланировано на 3-7 ноября 2020 года. Организаторы рассчитывают на офлайн-формат и обещают принять во внимание все рекомендации Роспотребнадзора. Об этом рассказала учредитель и президент фестиваля Любовь Балагова.

«Вчера у меня была очень продуктивная встреча с руководителями департаментов. Мы обретаем значимость для города», — подчеркнула она.

Российский поэт, писатель и сценарист проживает в Великобритании. С помощью фестиваля Любовь Балагова хочет повлиять на отношения двух стран и создать благоприятные условия для вовлечения российских режиссеров и продюсеров в мировое киносообщество. Для этого организаторы SIFFA показывают британцам картины, сделанные в России, а также привозят в Сочи зарубежных звезд и современные шедевры Соединенного Королевства.

В ноябре россиянам предстоит знакомство с продюсером-оскароносцем Стивеном Мао, писателем и сценаристом Ричардом Дикеном и известной британской актрисой Дебби Арнольд. По словам Любови Балаговой, не обделит вниманием поклонников и актер Питер Феррис, к мастер-классам которого уже привыкли жители курорта.

Нельзя отрицать и политическую значимость ежегодного события. Так, членом жюри фестиваля уже становилась Элизабет Джонс — влиятельный британский политик. По ее мнению, инициатива россиянки, живущей в Великобритании и возводящей культурные мосты, является примером уважения к народам обоих государств и библейской «любви к ближнему».

«Не забывайте, что благодаря нам после шестидесяти лет восстановилось родство Челтнема и Сочи. Это было прервано. Это наш кинофестиваль соединил их снова в 2017 году», — отмечает успехи SIFFA Балагова.

По признанию Любови Балаговой, в Сочи политических лидеров она приглашает для того, «чтобы они видели, что Россия — это не то, что Би-би-си рассказывает».

Пандемия коронавируса внесла в программу кинопремии свои коррективы: появилась номинация для фильмов, снятых на телефон, к офлайн-церемониям добавятся онлайн-тренинги. В залах, где будут проходить просмотры, число зрителей ограничат по понятным причинам, но для не попавших на сеанс организуют дистанционное знакомство с кинолентами.

В этом году в планах организаторов также провести фестиваль музыки «Ирида». Любовь Балагова считает, что нужно активнее выявлять таланты, на которые богата сочинская земля, сочетающая в себе красоту, духовность и историю. Богат город-курорт и на культурные события. За несколько недель до SIFFA на побережье пройдет открытый российский фестиваль «Кинотавр».

«Наряду с Москвой и Санкт-Петербургом город Сочи имеет полное право считаться одним из крупнейших центров отечественного кино», — уверена начальник местного Управления культуры Марианна Устинова.

Устинова добавляет, что деятелей искусства курорт привлекает еще со времен Владимира Маяковского.