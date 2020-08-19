Менее 200 человек отказались работать на Минском тракторном заводе

Минский тракторный завод (МТЗ) продолжает работать — тракторы собираются, техника отгружается, хотя ситуацию нельзя назвать штатной на 100%, сообщили в пресс-службе белорусского предприятия.

Всего на МТЗ работают более 15 тысяч человек, из них 167 ушли в отпуск за свой счет по семейно-бытовым обстоятельствам, а еще пять сотрудников — по политическим мотивам и в связи с проведением забастовки, цитирует РИА Новости представителя завода.