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11:07   19 Августа 2020
Экономика

Менее 200 человек отказались работать на Минском тракторном заводе

Менее 200 человек отказались работать на Минском тракторном заводе

Минский тракторный завод (МТЗ) продолжает работать — тракторы собираются, техника отгружается, хотя ситуацию нельзя назвать штатной на 100%, сообщили в пресс-службе белорусского предприятия.

Всего на МТЗ работают более 15 тысяч человек, из них 167 ушли в отпуск за свой счет по семейно-бытовым обстоятельствам, а еще пять сотрудников — по политическим мотивам и в связи с проведением забастовки, цитирует РИА Новости представителя завода.

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Автор: Руслан Неглинный
#белоруссия #мтз #Минский тракторный завод

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